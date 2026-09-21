La Fundación Aguas de Valencia y Músicos por la Salud impulsan micro conciertos en entornos hospitalarios

La Fundación Aguas de Valencia ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Músicos por la Salud para impulsar micro conciertos en directo en hospitales y centros sociosanitarios.

El propósito es humanizar los entornos sanitarios y acompañar a las personas en momentos de especial vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrolla a través de Tuawa by Global Omnium, el proyecto de impacto ambiental y social centrado en el consumo responsable de agua sin plásticos de la Fundación Aguas de Valencia.

Esta acción conjunta parte del "convencimiento de que el cuidado integral de las personas trasciende lo material", según señalaron desde la entidad.

Estas fuentes recordaron que diversos estudios clínicos han demostrado que la música en directo en entornos hospitalarios reduce los niveles de ansiedad y estrés, modula la percepción del dolor y favorece un estado anímico positivo durante ingresos y tratamientos prolongados.

Por su parte, Músicos por la Salud acumula una amplia experiencia como entidad de referencia en la humanización de la sanidad en España, acompañando de forma continuada a pacientes en áreas como oncología, pediatría, hemodiálisis o cuidados paliativos.

La iniciativa contempla la realización de micro conciertos en 18 hospitales y centros sociosanitarios de la Comunidad Valenciana y Cataluña, con presencia también en Alicante y Castellón.

Entre los centros participantes se encuentran el Hospital General de Valencia, el Hospital Universitario Doctor Peset, el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Hospital General Universitario de Alicante y el Hospital General Universitario de Castellón, así como diferentes residencias para mayores de Ballesol.

Esta iniciativa permitirá acercar la música en directo a pacientes y residentes, contribuyendo a humanizar los espacios sanitarios y a mejorar su bienestar emocional.

Con esta primera acción, la Fundación Aguas de Valencia, a través de Tuawa by Global Omnium afianza su línea de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), integrando la empatía y la salud emocional en el corazón de sus iniciativas, e invita a la sociedad a sumarse a acciones con una huella social tangible.