De Marina d'Or a Magic: cómo el dueño de ElPozo Tomás Fuertes y Francisco García han vuelto a levantar el imperio hotelero

"Ya es un motor turístico; el relanzamiento de la antigua Marina d’Or por parte de Magic Hotel Group y Grupo Fuertes ha transformado el complejo de Oropesa del Mar en apenas tres temporadas".

En los primeros años de la década de los 2000, todos conocían Marina d'Or. La 'Ciudad de Vacaciones' de Oropesa, en Castellón, era famosa en todo el país. Considerada como el destino vacacional por excelencia, los problemas económicos desde la crisis de 2008 lastaron la actividad del complejo durante años.

Todo cambió en 2023 con la alianza entre Grupo Fuertes y Magic Hotel Group, dando una segunda vida al popular complejo que nació a finales de la década de los 90 de la mano del empresario castellonense Jesús Ger con el primer hotel en la localidad.

Rebautizado como Magic World Resort, "ha dejado de ser un complejo estacional y se ha convertido en un motor turístico en Castellón". Dos figuras son responsables de su resurgir, Francisco García, presidente y fundador de la cadena hotelera, y Tomás Fuertes, dueño de ElPozo y presidente de Grupo Fuertes.

Francisco García Martínez es el máximo responsable de la compañía hotelera familiar que nació en Benidorm y que actualmente cuenta con más de cuarenta años de trayectoria.

A comienzos de los años ochenta, García adquirió la totalidad del capital de Hoteles Costablanca, propietaria del hotel Fenicia, iniciando así el proyecto empresarial que posteriormente se convertiría en el actual Magic; proyecto que se ha mantenido en la familia, siendo su hijo, Javier García, el actual vicepresidente de la compañía.

Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la expansión, la innovación y la creación de nuevos conceptos turísticos. Una metodología que también ha aplicado con el renovado complejo de Oropesa del Mar, donde, gracias a un "cambio de modelo", la facturación "ya se ha duplicado".

"La facturación se ha más que duplicado respecto a 2023, el peso del mercado internacional ha aumentado considerablemente y la actividad se extiende durante más meses del año", aseguran desde la cadena hotelera a EL ESPAÑOL.

Una transformación en la que también han sido imprescindibles el Grupo Fuertes y Tomás Fuertes, presidente de uno de los grandes grupos empresariales españoles, con más de veinte compañías y una fuerte presencia en el sector agroalimentario.

Nacido en el seno de la familia propietaria de ElPozo, el empresario ha desarrollado una extensa trayectoria al frente de un holding familiar con actividad también inmobiliaria, turística y financiera.

Bajo su presidencia, Grupo Fuertes ha consolidado su crecimiento y diversificación, manteniendo ElPozo como principal compañía del grupo y ampliando progresivamente su presencia hacia nuevos sectores económicos.

Fue ahí cuando llegó la oportunidad en 2023, año en el que el Grupo Fuertes dio un paso destacado en el sector turístico al impulsar, junto a Magic Hotel Group, la adquisición de Marina d’Or en Oropesa del Mar.

Un nuevo modelo

"La evolución de Magic World desde que Magic Hotel Group y Grupo Fuertes asumieron el proyecto a finales de 2023 va mucho más allá de un cambio de nombre. El objetivo ha sido renovar uno de los principales activos turísticos de Castellón y avanzar hacia un resort más competitivo, internacional y capaz de generar actividad durante más meses del año", explican.

Los resultados económicos de los últimos tres años son reflejo de esta evolución. Según los datos facilitados por la compañía, de los 20,8 millones de euros de facturación registrados en 2023, la cadena alcanzó los 42,6 millones en 2025, incrementando en más del doble su volumen de negocio.

"De cara a 2026, las previsiones apuntan a mantener esta senda de crecimiento, con un incremento de doble dígito, consolidando esta nueva etapa de desarrollo del resort", afirman.

Según los datos de este mismo verano, en la temporada alta de 2026, la ocupación se ha situado cerca del 90%. "Este crecimiento ha estado acompañado de un importante proceso de modernización de alojamientos, instalaciones, zonas de ocio y experiencias, con una apuesta por reposicionar el complejo y adaptarlo al mercado", detallan.

"No es estacional"

Uno de los principales cambios que ha traído consigo este nuevo modelo en Oropesa es el fin de la estacionalidad con el objetivo de ampliar la temporada más allá de la época estival.

"La antigua Marina d’Or mantenía una actividad muy concentrada en verano, con buena parte de los hoteles y servicios cerrados durante largos periodos fuera de la temporada alta", recuerdan desde el grupo hotelero.

Con este nuevo modelo, Magic World Hotels y Grupo Fuertes buscan "ampliar progresivamente los periodos de actividad y generar demanda más allá de los meses tradicionalmente vacacionales".

Sin embargo, pese a que ya se recogen los frutos de las tres temporadas de renovación del hotel, ambas empresas buscan que el complejo turístico continúe evolucionando.

"La renovación de la antigua Marina d’Or continúa, pero los indicadores de estos primeros años permiten observar una evolución significativa del modelo: más facturación, más empleo, mayor presencia del cliente internacional, más días de actividad y mejores valoraciones de los alojamientos", explican.