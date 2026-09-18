Los valencianos, "muy satisfechos" con la marca propia de los supermercados: más del 80% confía en su calidad

La marca propia sigue creciendo en España; no solo como una alternativa para ahorrar, sino como una opción habitual y preferente en la cesta de la compra de los hogares valencianos.

Más del 80% de los valencianos (un 83,5%) declaran "estar satisfechos o muy satisfechos" con la calidad de los productos de marca propia que consume.

Según el Estudio sobre la Marca Propia en España 2026 que elabora ALDI, el 61,2% de los valencianos dicen haber aumentado la adquisición de estas marcas en los últimos tres años, consolidando un modelo de compra planificada y enfocada a la calidad.

En ALDI 9 de cada 10 clientes compran productos marca propia de manera habitual. Mientras el precio medio de la marca de distribución subió un 1,9% en el sector, los clientes de ALDI pagaron un 2% de media menos por sus marcas propias.

El consumidor valenciano se caracteriza por un perfil pragmático que prioriza el valor real del producto.

A la hora de elegir en el supermercado, la Comunitat Valenciana prioriza la exigencia de relación calidad-precio, siendo un factor determinante para el 90% de los compradores, frente al 87,1% de la media en España.

En cambio, solo un 22,9% de los valencianos busca únicamente el precio más bajo. Esto demuestra que en la región el ahorro va siempre acompañado de altos estándares de calidad.

Planificación

Por otro lado, la planificación guía el proceso de compra en los hogares valencianos. El 68,8% de los consumidores decide qué marcas comprará antes de salir de casa, mientras que el 67,1% compara minuciosamente precios entre el fabricante y la marca del supermercado.

Precisamente, en el último año el 52,9% ha comenzado a comprar productos de marca propia que antes adquiría de fabricante.

Una vez probado el producto, la lealtad se mantiene: el 76,5% de los valencianos deja de comprar la marca de fabricante de forma definitiva si le convence la opción del supermercado.

Compra mixta

La Comunitat Valenciana muestra además una fuerte preferencia por el modelo de 'compra mixta' con un 41,2%, eligiendo la marca propia por defecto salvo en categorías específicas.

De hecho, un 94,7% de los valencianos sabe identificar cada producto en el lineal.

La recomendación entre allegados también es otra de las cuestiones decisivas para los consumidores valencianos, quienes otorgan gran importancia a los consejos de amigos y familiares al comprar marca propia, con un 73,5%.

En este escenario de alta exigencia, el modelo de descuento de ALDI, donde la marca propia representa 9 de cada 10 productos de su surtido, tiene un gran arraigo en la Comunitat Valenciana. El 29,4% de los valencianos ya realiza sus compras de forma habitual en la cadena.