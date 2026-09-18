Lãberit y las autoridades portuarias deciden cómo será el puerto del futuro en el Ports Forum 2026

Diez autoridades portuarias españolas y profesionales de Puertos del Estado se han reunido esta semana en Castellón en el Lãberit Ports Forum 2026, el encuentro profesional organizado por la tecnológica Lãberit que sitúa en el centro a los equipos que gestionan la parte menos visible de los puertos: presupuestos, inversiones, tasas, datos y sistemas.

La jornada central, celebrada este viernes en el edificio Tempus, ha reunido a representantes de las autoridades portuarias de A Coruña, Alicante, Baleares, Castellón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia, además de profesionales de Puertos del Estado.

El encuentro ha arrancado por el material con el que trabaja cualquier herramienta de gestión: el dato.

Carlos Pesquera, responsable de datos de la tecnológica valenciana, ha abordado quién lo produce, quién lo custodia, quién responde de él y qué puede construirse encima, en una intervención que ha vinculado el gobierno del dato con la fiabilidad de la analítica, la interoperabilidad entre sistemas y el uso solvente de la inteligencia artificial.

La consultora Ana Ulloa, de Aporta Consultores Estratégicos, ha analizado la transformación del modelo económico de las autoridades portuarias durante la última década: las fuentes de ingresos, las concesiones y los nuevos negocios ligados a la logística, la energía y la industria.

En el horizonte de 2030, ha situado la descarbonización, la digitalización y la innovación como inversiones que el sistema tendrá que sostener.

"Hay que manejar mejor el dato para poder ser una organización más ágil y adaptada", ha explicado Ulloa.

Tras la pausa, Roberto Alonso, director de Cloud & Software de V-Valley, ha descrito la organización que ya trabaja con inteligencia artificial, con agentes que ejecutan procesos y personas que deciden sobre ellos, y los retos tecnológicos que ese cambio plantea a una organización pública.

Carlos Ramírez ha presentado a continuación la hoja de ruta de Atlantis, la solución de gestión portuaria desarrollada por Lãberit junto a las propias autoridades portuarias, que integra el ecosistema de herramientas que ya utilizan y en la que la compañía está incorporando inteligencia artificial bajo su certificación ISO 42001, además del proyecto SPIN, que se está realizando junto a Puertos del Estado por parte de la compañía.