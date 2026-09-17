Lãberit reúne a 10 autoridades portuarias en el Ports Forum 2026 los días 17 y 18 de septiembre en Castellón

Diez autoridades portuarias españolas participan esta semana en Castellón en el LÃBERIT Ports Forum 2026, un encuentro profesional que reúne a los equipos que gestionan la parte "menos visible" de los puertos como son los presupuestos, inversiones, tasas, datos y sistemas para analizar cómo la transformación digital está cambiando la gestión portuaria.

Al encuentro, organizado por la tecnológica LÃBERIT, asisten representantes de las autoridades portuarias de A Coruña, Alicante, Baleares, Cartagena, Castellón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia, junto a profesionales de Puertos del Estado.

La jornada central, que tendrá el viernes 18 en el edificio Tempus, abordará tres de los asuntos que marcan la agenda del sector, siendo el primero de ellos el gobierno del dato, con la inteligencia artificial ya incorporada a las herramientas de gestión.

También se tratará la evolución del modelo económico de las autoridades portuarias y los retos hacia 2030, con la descarbonización, la digitalización y la innovación como inversiones que habrá que sostener, en una ponencia de la consultora Ana Ulloa.

El programa incluye además la hoja de ruta de Atlantis, la solución de gestión portuaria desarrollada por LÃBERIT. La jornada se cerrará con un homenaje a la trayectoria de profesionales del sector recientemente jubilados.

"Los puertos que salen en las fotos funcionan gracias a las personas que trabajan en silencio, haciendo avanzar las organizaciones. Son las personas y los sistemas que los gestionan cada día los que los hacen avanzar, propulsándolos con su ímpetu y talento. Este encuentro existe para ellos, porque la transformación digital del sistema portuario se decide ahí", señala Carlos Pujadas, CEO de LÃBERIT.

Lãberit

Lãberit es una firma española consolidada como integrador de sistemas a nivel global, avalada por más de quince años de trayectoria estratégica. La organización da soporte a una base de más de 2.500 clientes activos. Su principal ventaja competitiva reside en actuar como un consultor estratégico especializado que comprende los procesos operativos de tres verticales críticas: la Sanidad, la Industria y el Sector Público.

La compañía, que impulsa la transformación digital integral a través de soluciones de alto valor, mantiene una fuerte vocación de expansión internacional con presencia en 25 países.

En Colombia, Lãberit ya posee una presencia firmemente establecida, destacando el despliegue de su propia software factory ubicada en la ciudad de Popayán, lo que le permite aprovechar el talento técnico de la región para dar soporte a proyectos globales.