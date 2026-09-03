El Gobierno valenciano ratifica su 'no' a la nueva financiación: "Es un modelo unilateral presentado por Junqueras"

El Gobierno valenciano rechazará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo aseguró este jueves el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que afeó que la propuesta de Hacienda no haya logrado "complacer más que a una comunidad autónoma", en referencia a Cataluña.

Al respecto, explicó que el ejecutivo valenciano ha llevado a cabo "una serie de alegaciones" que han sido rechazadas y, por lo tanto, reafirmó la negativa del Consell a la propuesta del Gobierno.

"Estamos en contra de un modelo unilateral presentado por el expreso y condenado Oriol Junqueras de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para el resto de comunidades autónomas", añadió.

Entre las alegaciones que ha hecho la Comunitat Valenciana, según explicó, se encuentran la necesidad de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación valenciana hasta que se apruebe un nuevo sistema.

"Fondo que reclaman los técnicos, incluso el propio ministro Arcadi España (ministro de Hacienda), cuando estaba en la Comunitat Valenciana", aseguró.

Otras de las exigencias eran que la valenciana no vuelva a estar por debajo de la media de las autonomías en el reparto de fondos y que se tenga en cuenta la población del último año y no de periodos más largos.

Criticó que estas tres sugerencias han sido "rechazadas" por lo que, "lógicamente, la Comunitat Valenciana rechaza esa propuesta unilateral de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya".

Este viernes, el Ministerio de Hacienda se reúne con las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el nuevo modelo pactado entre Sánchez y Junqueras.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, cifró en 3.669 millones de euros más lo que el nuevo sistema supondría para la Comunitat Valenciana.