Global Omnium y Aqualia optan por 1.000 M€ a gestionar el agua del área metropolitana de Barcelona durante 25 años

Global Omnium y Aqualia han manifestado su predisposición a hacerse con el contrato del servicio de abastecimiento de agua durante 25 años en ocho municipios licitados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Su puja asciende a un importe de más de 1.000 millones de euros.

Se trata de las localidades de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei y Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès, Ripollet y Tiana.

Aiguanet, el consorcio creado por ambas al 50% para concurrir a esta licitación, quedó en segunda posición en la clasificación de ofertas. Aunque la primera posición la consiguió Veolia, su oferta económica habría superado "en más del doble el límite de la temeridad fijado en las condiciones de la licitación".

La compañía valenciana Global Omnium, en un comunicado conjunto con su socia, subraya que la multinacional Veolia "ha presentado una oferta con una baja adicional del 60%", una cifra que consideran "desproporcionada" y que "no tiene precedentes en licitaciones de estas características".

"Además, la base de precios de las obras de este concurso ya parte de una reducción de aproximadamente un 15% respecto a la del contrato de la empresa mixta metropolitana del AMB que gestiona Veolia en 23 municipios de Barcelona", agregan.

El consorcio que ha quedado en segundo lugar asegura que la AMB "ha identificado en presunción de temeridad la oferta de su competidor, ya que implicaría un descuento acumulado de cerca del 70% sobre los precios aprobados por la propia AMB para las citadas localidades".

La UTE Aiguamet "encara con ilusión la asunción de este contrato, que representa una gran ventana de oportunidad para modernizar los servicios públicos del ciclo del agua en los citados municipios".

"Propiciará unas inversiones valoradas en casi 170 millones de euros por los técnicos del AMB que han redactado los pliegos de condiciones, bajo un marco de colaboración público-privada", añaden desde Aqualia y Global Omnium.

En 1.518 municipios

En conjunto, ambas compañías están presentes en 1.518 municipios y atienden a una población total de 18,3 millones de personas en España. En el área mediterránea, Aqualia y Global Omnium prestan servicio a 6,2 millones de personas en 386 municipios, donde gestionan 497 estaciones depuradoras de agua (EDAR).

Global Omnium subraya que llega a este concurso con su experiencia en la gestión de la ciudad de Valencia y su entorno metropolitano, un área que presenta similitudes demográficas y técnicas con la del concurso del AMB. Además, aporta una plataforma digital para la gestión tecnológica del agua.

Por su parte, Aqualia, según sus cifras, es la novena empresa de gestión del agua del mundo y la cuarta en Europa por población atendida, según el último ranking de Global Water Intelligence (GWI), publicado en diciembre de 2024.

Aporta una probada experiencia en el modelo concesional del ciclo integral del agua, que ha exportado a otros países de Europa, a Estados Unidos y a Oriente Medio a lo largo de los últimos 20 años.

Para Aqualia y Global Omnium, ambas con oficinas en Barcelona desde hace décadas y comprometidas con Cataluña y la resolución de sus retos hídricos, este contrato es "estratégico".

"Como consecuencia, esta alianza ha garantizado una propuesta técnica, tecnológica y financiera pensada para ofrecer el mejor y más innovador servicio a los habitantes de los ocho municipios del Área Metropolitana de Barcelona incluidos en la licitación", concluyen.