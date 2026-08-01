La Generalitat Valenciana impulsará inversiones en Ford y pide "no crear alarmas" sobre la gigafactoría de Sagunt

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que la Secretaría Autonómica y la Dirección General de Industria "ya está en conversaciones con Ford para ver cómo acompañar las nuevas inversiones necesarias" para la fabricación del vehículo Bronco, uno de los nuevos modelos que se producirán en la planta de Almussafes (Valencia).

En palabras de la titular de Industria, la Conselleria "continuará avanzando y trabajando para ver cuál es la envergadura del proyecto de inversión nuevo que tenemos que acometer" para que la planta valenciana produzca el resto de modelos anunciados.

Así lo ha señalado Marián Cano en una entrevista concedida a Europa Press, después de que Ford haya anunciado que formará una joint venture con la china Geely que elevará la producción de la planta a cinco vehículos a partir de 2028.

Esta cifra incluye el modelo Kuga, actualmente en producción, el Bronco que ya confirmó Ford en mayo, un nuevo vehículo crossover multienergía de Ford y dos SUV eléctricos de Geely.

Preguntada por cómo han sido las negociaciones para esta inversión y por si ha participado en ellas el Consell, ha afirmado que el Gobierno valenciano ha estado "acompañando a la empresa en todo momento", si bien este tipo de negociaciones se "llevan desde la máxima altura" entre las empresas.

"Nosotros tenemos un diálogo constante con la empresa, también nos alegramos de que por fin la noticia llegara a todos. Sabíamos que evidentemente las negociaciones estaban ahí y quiero poner en valor la planta de Ford, porque es reconocida por la propia empresa como una de las mejores, si no la mejor, que tienen en el mundo a nivel producción", ha expresado.

Cano ha destacado también el diálogo de la empresa con la Generalitat, que ha invertido "en los últimos años más de 145 millones" en apoyar a Ford.

Unos recursos que han servido, ha dicho, para acompañar "las inversiones estratégicas que ha ido realizando, la mayoría de ellas en vías de sostenibilidad", y que se han canalizado también a través de la Fundación FDI, fundada por la Generalitat en colaboración con la empresa, para impulsar la formación en el sector.

En este punto, la consellera ha reseñado, además, el apoyo de Labora al mecanismo RED.

"Ahora conoceremos más el detalle de las inversiones que tienen que acometer en el Body 3, donde se van a producir estos nuevos vehículos, y nos sentaremos en breve para que nos cuenten más al detalle y ver de qué manera vamos a seguir respaldando", ha indicado.

Preguntada por si la joint venture recibirá el mismo apoyo presupuestario que ha estado percibiendo Ford, una vez esté constituida y pase a ser propietaria de la fábrica, Cano ha dicho que sí, para remarcar que "ha sido un apoyo que viene ligado a la inversión que han ido haciendo desde la factoría a lo largo de los años".

"Al nivel máximo"

Respecto a las implicaciones del anuncio para la industria valenciana, la consellera ha valorado que se habla de llevar la planta "casi al máximo nivel de producción", y esto supone equipararse a "como estuvo en sus mejores momentos con ese crecimiento".

Además, Cano ha resaltado que el anuncio de Geely y Ford representa un "proyecto de futuro muy sólido" para la fábrica de Ford y sus más de 4.000 trabajadores, pero también "da certidumbre a todo el clúster" de proveedores, que supone 30.000 empleos directos e indirectos.

También ha puesto en valor el trabajo de estas empresas proveedoras por internacionalizarse y diversificarse con acompañamiento del Ivace.

Preguntada por si el Consell trabaja en tender puentes entre proveedores y la nueva joint venture para que la fábrica no se dedique simplemente a ensamblar piezas traídas de fuera, Cano ha insistido en que "evidentemente el diálogo siempre está", y que estas empresas proveedoras son "una palanca que ayuda a atraer esa inversión, igual que es el Puerto de Valencia".

"Para el modelo Bronco, antes de hacer público el nombre del proyecto, la propia Ford llevaba tiempo avanzando ya con los proveedores de piezas que se necesitaba, y seguro que en esta nueva etapa, con esos tres nuevos modelos, se va a contar con ese parque de proveedores. Es una fortaleza y nosotros a su vez siempre lo ponemos sobre la mesa", ha apuntado.

"Tranquilidad" en Sagunt

Respecto a un posible acuerdo de PowerCo (Grupo Volkswagen) con la empresa china de baterías Gotion para la gigafactoría de celdas de baterías de Sagunt (Valencia), la consellera no ha querido entrar a valorar este escenario al no haber información oficial y ha mostrado su respeto a las decisiones que puedan tomar las empresas.

Preguntada por las revisiones del calendario de PowerCo para el arranque de producción y por cómo avanzan las obras de la Generalitat en Parc Sagunt II, ha señalado que la gigafactoría es un "proyecto de una gran envergadura" y que en la empresa "acompasarán sus tiempos a la dinámica que entiendan que es necesaria en cada momento".

La consellera ha remarcado que las inversiones de PowerCo "están ahí, el ritmo de trabajo se ve" y que la gigafactoría de Sagunt es "un proyecto de futuro" y "va a dar un posicionamiento a nuestra tierra y oportunidades de empleo a muchísimas personas".

Cano ha explicado que la Generalitat ha cumplido los plazos para habilitar las infraestructuras necesarias en Parc Sagunt II, en un trabajo de varios departamentos coordinado desde la dirección de Proyectos Estratégicos.

"Es más, hemos tenido que acompasarlo un poco a la propia inversión de la empresa, que sí que ha sufrido algunas modificaciones de plazo. Pero siempre estos temas hay que tomarlos con tranquilidad, no crear alarmas", ha añadido.

La responsable autonómica ha lamentado que desde Bruselas "faltó en su momento escucha" para una electrificación que debe avanzar "acompasada a las realidades de los mercados".

En este sentido, ha exigido al Gobierno central inversiones en infraestructuras de recarga para dinamizar la compra de vehículos eléctricos y que las ayudas del plan MOVES sean "más ágiles".

A preguntas sobre el futuro de Parc Sagunt II, Marián Cano ha señalado que, aunque "había una previsión de reserva de suelo para los propios proveedores de PowerCo, la realidad es que por la conectividad, por cómo estamos ubicados geográficamente, es un polo de atracción de proyectos de inversión".

"No me atrevería a decir cuál será el futuro, pero sí que será lo que todos queremos, ese referente industrial que genere empleo de calidad y oportunidades para nuestro territorio", ha destacado.

Cano ha puntualizado que, más allá de Parc Sagunt II, el Consell quiere "trabajar en más suelo industrial", una vez se cuente con la nueva Ley del Suelo.

"Hay un trabajo que se está haciendo codo con codo desde la Dirección General de Industria y la Dirección General de Urbanismo para buscar esas bolsas de suelo que permitan atraer proyectos de envergadura a nuestra tierra", ha anticipado.

China interesada

Sobre el interés que despierta la automoción valenciana en las empresas chinas y las oportunidades que puede suponer al sector, Cano ha matizado que su interés por Europa "no es nuevo" y ha puesto en valor cómo la industria ha conseguido convertir a la Comunitat Valenciana "en un territorio tan interesante para estas inversiones".

"Durante la última década la presencia económica de China en la región ha evolucionado desde una implantación fundamentalmente comercial y logística a otras de inversiones industriales de carácter estratégico durante esta última legislatura", ha apuntado.

Por último, ha incidido en la "apuesta del Consell" por atraer inversiones a través de la simplificación administrativa y el acompañamiento.