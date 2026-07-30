Stadler Valencia logra su primer contrato en Canadá: fabricará 45 locomotoras capaces de soportar temperaturas de -50º

Stadler Valencia comunicó este jueves la firma de un contrato con VIA Rail Canada para el suministro de 45 locomotoras híbridas, lo que supone el primer pedido de locomotoras de la compañía en Canadá. La filial valenciana del fabricante suizo de trenes y locomotoras no ha precisado la cifra del acuerdo para la venta de estas unidades.

El contrato incluye además un acuerdo de soporte técnico y suministro de repuestos (Technical Support and Spare Supply Agreement – TSSSA) con una duración de 20 años. "La nueva flota respaldará el programa Long-Distance, Regional and Remote Rail (LDRR) de VIA Rail y contribuirá a la modernización y descarbonización de los servicios ferroviarios de pasajeros en todo el país", manifestó Stadler.

Se trata de locomotoras "diseñadas para operar de forma fiable en las exigentes condiciones climáticas de Canadá, incluidas temperaturas de hasta -50 grados".

"Combinan una tecnología diésel-eléctrica probada con un innovador sistema de tracción asistida por baterías. Este concepto híbrido mejorará el rendimiento operativo, reducirá el consumo de combustible y las emisiones, y ofrecerá una experiencia de viaje más sostenible para los pasajeros y las comunidades a lo largo de la red de VIA Rail", precisó la firma.

En concreto, "estarán equipadas con módulos de baterías que proporcionarán energía tanto para la tracción como para los sistemas auxiliares embarcados y el suministro eléctrico de los coches de pasajeros".

"Al combinar la energía de las baterías con el motor diésel, los vehículos podrán proporcionar hasta 4 MW de potencia en rueda, un esfuerzo de tracción de arranque de 350 kN y una velocidad máxima de operación de 160 km/h (100 mph), garantizando una excelente aceleración, un alto rendimiento en rampas pronunciadas y una operación fiable en toda la red de larga distancia de VIA Rail, incluidas las rutas que prestan servicio a comunidades remotas de todo el país", indicó la enseña.

Esta arquitectura híbrida "permite recuperar y almacenar en las baterías la energía generada durante el frenado, lo que mejora la eficiencia energética y reduce tanto el consumo de combustible como las necesidades de mantenimiento".

"La combinación de la tracción asistida por baterías y la gestión optimizada del motor diésel permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar los objetivos de descarbonización de VIA Rail y ofrecer un mejor rendimiento operativo durante toda la vida útil de los vehículos", subrayó Stadler.

En estaciones y otras zonas ambientalmente sensibles, las locomotoras "podrán funcionar en modo batería, reduciendo significativamente el ruido y las emisiones de escape".

"Además de cubrir las demandas máximas de potencia, el sistema de baterías aumenta la resiliencia operativa al permitir que la locomotora continúe funcionando y alcance una ubicación segura en el improbable caso de una avería del sistema de propulsión diésel", reseñó la empresa.

Suecia y Noruega

Su desarrollo se basa en tecnologías probadas por Stadler en países como Suecia y Noruega, donde Stadler lleva "más de una década prestando servicio con éxito, demostrando su fiabilidad y robustez en condiciones invernales especialmente severas".

"Nuestra plataforma de locomotoras híbridas combina rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad. Al integrar la operación asistida por baterías en una potente locomotora de larga distancia, proporcionamos a VIA Rail una solución orientada al futuro que respalda sus objetivos medioambientales, al tiempo que mejora la flexibilidad operativa y el servicio al pasajero", destacó al respecto Iñigo Parra, vicepresidente ejecutivo de la División España.

Stadler Valencia, que es el centro de competencia del grupo para locomotoras, "será responsable del diseño, la fabricación y la entrega de la nueva flota". La planta de la firma en Albuixech "es uno de los principales centros europeos de tecnología ferroviaria y cuenta con más de 500 ingenieros dedicados al diseño y desarrollo de vehículos".

Aunque Stadler mantendrá la responsabilidad integral del proyecto, parte del ensamblaje de las locomotoras, así como las actividades de pruebas y puesta en servicio, se llevarán a cabo localmente en Canadá.

Además del suministro de las 45 locomotoras, Stadler y VIA Rail han firmado un contrato TSSSA de 20 años para garantizar la fiabilidad a largo plazo, la disponibilidad y la rentabilidad operativa de la flota. Estos servicios serán prestados por la División Service de Stadler, centro de competencia del Grupo para servicios de mantenimiento, a través de una filial canadiense que se constituirá específicamente para ello.

El personal estará ubicado en las principales instalaciones de mantenimiento de VIA Rail en Montreal, Toronto, Winnipeg y Vancouver. El proyecto contribuirá al desarrollo de la industria ferroviaria canadiense mediante la creación de empleos cualificados en fabricación, pruebas y mantenimiento, al tiempo que impulsará la transferencia de conocimientos especializados y tecnologías ferroviarias avanzadas.

Stadler recuerda en su comunicado que "lleva más de 80 años fabricando trenes". "Este proveedor de soluciones de movilidad en construcción de vehículos ferroviarios, servicios y tecnología de señalización tiene su sede en Bussnang, en el este de Suiza. Más de 18.000 empleados trabajan en 8 centros de producción, 6 centros de ingeniería y más de 95 centros de servicio, de ellos más de 3.000 en España".

"Stadler es el fabricante líder mundial de vehículos con sistemas de propulsión alternativos (hidrógeno y batería), así como de trenes de cremallera. La empresa es consciente de su responsabilidad social en relación con una movilidad sostenible y, por ello, apuesta por productos innovadores, sostenibles y duraderos de alta calidad", concluyó.