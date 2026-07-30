Los tres nuevos coches de la alianza Ford-Geely compartirán la misma plataforma 'china' y serán de tamaño familiar

Los tres nuevos coches anunciados para Ford Almussafes con la entrada de Geely en el accionariado de la factoría compartirán una misma plataforma de la firma de la marca china. Serán, en consecuencia, de un tamaño muy similar, tres vehículos de uso familiar.

Así lo precisan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la revolución industrial que vive estos días la planta valenciana, en la que el fabricante americano más icónico se ha aliado, por primera vez en su historia, con una de las emergentes automovilísticas chinas.

La fábrica de la provincia de Valencia es la sede de esta alianza sin precedentes. Y en ella, ambas compañías aspiran a alcanzar la capacidad de producción máxima, estimada en 500.000 unidades anuales, con la incorporación de tres nuevos coches a la cadena de montaje.

De la misma manera que los modelos Kuga y Bronco contarán con una misma plataforma de Ford en la planta Body 2 cuando, en 2028, comience la producción del segundo, las tres nuevas referencias, que se fabricarán en la planta Body 3 de Almussafes, se montarán sobre la misma base, también desde 2028.

Y esta nueva plataforma será aportada por Geely. La compañía china apenas ofreció detalles el pasado jueves sobre los coches que hará en Almussafes. Dijo que serán dos SUV eléctricos. Apenas precisó que serán "elegantes".

Ford, por su parte, dijo sobre el coche que producirá sobre la plataforma de Geely que será "un crossover familiar". "Forma parte de una agresiva ofensiva de producto que llevará cinco nuevos vehículos multienergía a Europa para 2029", agregó. Al compartir los tres plataforma, serán de las mismas características. El adjetivo "familiar" vale para los tres.

Entre 'Puma' y 'Kuga'

Previsiblemente, serán coches de un tamaño entre el Ford Puma y el nuevo Bronco, que será similar al Kuga. Quedarían, en consecuencia, descartados los modelos utilitarios más pequeños de Geely, algo que entraba en las quinielas porque la firma china considera SUV a los coches por la elevación sobre el suelo de la plataforma, independientemente de sus dimensiones.

Fuentes de Geely consultadas por EL ESPAÑOL subrayaron que no están decididos todavía los modelos que se ensamblarán en Almussafes. Ni siquiera si serán algunos del catálogo actual de la marca o nuevos modelos de los que la enseña tiene previsto anunciar en los próximos meses.

Al ser la de Valencia la primera fábrica de Geely en Europa, cualquier escenario es posible. La marca apostará por los modelos con mejores perspectivas de éxito para el mercado europeo.

La menor notoriedad en España de la china Geely respecto a Ford puede llevar a equívoco respecto a la alianza sellada este jueves en Valencia, pero la marca americana no se asocia con una firma menor, sino con una empresa tecnológica puntera que, en su black light factory de Xian, fabrica sin operarios: solo con robots, a oscuras y sin interrupciones.

Las cifras dan buena cuenta de su magnitud. Geely fue el octavo productor de coches del mundo en 2025 con 4,16 millones de unidades ensambladas, justo por detrás de Ford con 4,39 millones.

34% para Geely

Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings confirmaron el pasado jueves su alianza para producir coches de la marca china en la planta de Almussafes con la plantilla española de la fábrica, según subrayaron. Se trata de “un acuerdo para crear una empresa conjunta o joint venture centrada en Europa en la planta de fabricación de Ford”.

La marca americana conservará dos tercios de la firma. “Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%”, precisaron ambas compañías en una rueda de prensa conjunta ofrecida en las propias instalaciones de Almussafes.

Todos los activos de Ford Almussafes, incluidos los inmobiliarios, pasarán a manos de la nueva sociedad, con la que el productor chino pasa a fabricar en Europa. La compañía asiática no precisó la inversión que realiza para entrar a formar parte de esta alianza. "Gratis no sale", bromeó ante los medios Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

La cifra, sin embargo, fue revelada justo después por la compañía en la bolsa de Hong Kong. Geely pagará 221 millones de euros por el 34% de Ford Almussafes tras valorarla en 650 millones.

La joint venture, según expusieron a los medios tanto Nan como Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa, “fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos”, explicaron.

Ford seguirá ensamblando el modelo Kuga en Almussafes, así como el Bronco anunciado para 2028. Además, harán juntas el mencionado crossover y los dos SUV propios de Geely. Serán "un equipo, dos marcas, cinco productos", repitieron a modo de lema.

El acuerdo se circunscribe a la mencionada joint venture. Ford no vende parte de la fábrica por separado, como se ha especulado de forma errónea durante los últimos meses. Geely tendrá el 34% de todo, no un espacio concreto, si bien operará en la planta en desuso de Almussafes Body 3, tal y como reveló EL ESPAÑOL hace cinco meses.