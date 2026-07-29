Air Nostrum vuelve a beneficios tras obtener 10,5 millones de euros en 2025 y elevar sus ingresos un 11 %

Air Nostrum regresó a beneficios en 2025 tras cerrar el ejercicio con 37,8 millones de EBITDA, 25,9 millones de resultado de explotación y un beneficio neto antes de impuestos de 10,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 3,3 millones registradas en 2024.

Estas cifras suponen "una evolución muy positiva en la actividad y acreditan el impacto de todos los planes implantados para reforzar la rentabilidad de las operaciones", ha señalado la aerolínea valenciana en un comunicado.

Los ingresos han alcanzado los 690,1 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al año anterior.

Este aumento de los ingresos ha sido impulsado por un crecimiento de la actividad con un 7,2% más de vuelos operados hasta llegar a los 85.169, así como un incremento del factor de ocupación del 1,1% respecto a 2024, lo que situó este índice en el 82,6%.

Air Nostrum transportó 6.060.576 pasajeros durante 2025, lo que supuso un incremento del 9,4% respecto a 2024.

"Los efectos del crecimiento de la actividad y la mejora en el factor de ocupación de sus vuelos han permitido a la compañía tener una muy buena evolución en el número de clientes y generar un alto impacto en la conectividad y movilidad regional de España", ha destacado la empresa.

La mejora también se ha reflejado en el resultado de explotación, que se situó en 25,9 millones de euros, más de tres veces por encima de los 8,3 millones obtenidos en 2024.

Esta evolución "evidencia una recuperación significativa del margen operativo en un contexto todavía muy exigente para el sector aéreo", ha apuntado la aerolínea.

"Los buenos resultados obtenidos en 2025 son la base que debe permitir a Air Nostrum afrontar el futuro desde una posición reforzada, con un esquema de ingresos al alza y una estructura de costes competitiva y, todo ello, gracias a un gran equipo de 1.600 profesionales que, día tras día, atienden con máxima dedicación a los clientes de sus más de 230 vuelos diarios", ha resaltado.

Si bien el primer semestre de 2026 ha estado marcado por la evolución del precio del combustible y su volatilidad, derivada del conflicto en Oriente Medio, la política de coberturas de Air Nostrum, así como otras iniciativas de mejora en ingresos y costes, están permitiendo que "el impacto en los resultados de este primer semestre de 2026 sea moderado", ha avanzado.

Compromisos financieros

Air Nostrum ha explicado que el buen resultado de explotación y la capacidad de generar caja han permitido a la aerolínea continuar cumpliendo con sus obligaciones de cara a la devolución de los préstamos contraídos durante la pandemia.

La aerolínea ha pagado en 2025 un total de 53,4 millones de euros, de los cuales 40,4 millones corresponden a la devolución del principal de los créditos concedidos por distintas entidades bancarias y avalados por el ICO (20,4 millones) y a la amortización anticipada de 20 millones de euros del préstamo gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Los 13 millones restantes corresponden a intereses de estos préstamos.

Desde que se adquirió el compromiso de devolución de estos créditos hasta el 31 de diciembre de 2025, Air Nostrum ya ha devuelto 95,2 millones de euros en concepto de amortización y 45,7 millones como pago de los intereses, lo que hace una cifra total de 141 millones de euros de pagos relacionados con la deuda contraída a raíz de la pandemia del COVID-19.

Air Nostrum opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum. Conecta 59 destinos en 9 países de Europa y Norte de África y cuenta con una flota de 46 aviones "de nueva generación" y 1.600 empleados.

En sus 32 años de historia ha transportado ya a casi 120 millones de pasajeros.