El capital chino toma las joyas industriales valencianas: Geely entra en Ford Almussafes y Gotion negocia por PowerCo

Sánchez y Llorca posan con directivos de Ford y Geely. El gesto del '1' alude al ranking interno de productividad de Almussafes. Rober Solsona EP

Apenas cuatro días han transcurrido entre la confirmación de una noticia y la aparición de otra. Ambas versan sobre lo mismo: la entrada de una potente compañía china como socia de una industria puntera valenciana.

Tras la adquisición por parte de Geely Auto del 34% de la fábrica de Ford Almussafes, anunciada el pasado jueves, este lunes trascendió la negociación de un acuerdo muy similar.

PowerCo, la compañía de baterías del Grupo Volkswagen que construye en Sagunto su gigafactoría de celdas, se encuentra en conversaciones con el productor chino de baterías Gotion para su posible incorporación como socio minoritario.

En caso de confirmarse, tanto Geely como Gotion accederían de la noche a la mañana al capital de la mayor fábrica de Valencia, operativa en Almussafes desde 1976 -por un lado-, y al de la llamada a ser la industria valenciana del futuro -por otro-.

Lo llamativo del segundo caso es que se trata de un proyecto en construcción, que parece recurrir a capital externo para repartir el esfuerzo inversor en un contexto de dudas sobre la rentabilidad a corto y medio plazo del coche eléctrico.

Fuentes de la compañía, preguntadas por EL ESPAÑOL sobre esta negociación, reconocieron este lunes que "PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería". Gotion es uno de ellos.

"PowerCo evalúa periódicamente las oportunidades estratégicas, incluidas posibles colaboraciones con socios", agregaron, si bien descartaron la venta de una participación mayoritaria. "No tenemos intención de ceder el control de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto", aseguraron.

Desmentido parcial

Con estas palabras la empresa desmintió que vaya a producirse la venta de la mayoría de la gigafactoría a Gotion, tal y como publicó este lunes La Tribuna de la Automoción, si bien reconoció negociaciones con este gigante chino.

"Os rogamos que comprendáis que no hacemos comentarios sobre los rumores del mercado. PowerCo está plenamente comprometida con la gigafactoría de Sagunto y seguirá ejecutando el proyecto a gran velocidad", zanjaron las mismas fuentes.

El calendario de PowerCo establece que, a partir del tercer trimestre de 2026, la gigafactoría de Sagunto arranque la producción de celdas baterías del Grupo Volkswagen.

Se trata de las celdas de baterías destinadas que requiere el grupo para la familia de coches urbanos eléctricos que se ensamblarán tanto en Seat Martorell (Barcelona), factoría que fabrica el Cupra Raval y el ID Polo; como en Volkswagen Landaben (Navarra), donde se producen los modelos Skoda Epiq y Volkswagen W ID Cross.

En este caso, el productor chino de baterías, que es uno de los mayores fabricantes del mundo, se incorporaría al proyecto prácticamente desde su inicio.

La alianza de Geely y Ford, en cambio, es icónica por la larga trayectoria de la multinacional americana en Almussafes. "Una empresa china y una de EEUU se dan la mano en Valencia", resumió el pasado jueves el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca.

En efecto, se trata de un movimiento singular, con el que la histórica compañía fundada por Henry Ford admite el nuevo carácter hegemónico de los fabricantes chinos en el producto del futuro: el coche eléctrico. Geely necesitaba fabricar en Europa y a Ford le sobraba espacio y mano de obra en Valencia. El acuerdo es idóneo para ambas partes.

En el caso de Almussafes, la noticia es indudablemente positiva. Los antiguos miedos a la entrada de capital asiático han quedado diluidos con dos razones de peso: la inestabilidad de las marcas occidentales -la propia Ford reculó tras anunciar que fabricaría coches eléctricos en Valencia- y la solvencia y competitividad de las firmas chinas. Los 4.100 empleos de la planta tienen hoy un mejor horizonte que hace un mes.

Por lo que respecta a PowerCo, en el momento actual la noticia lleva todavía aparejado un componente de temor, de reconocimiento por parte de los alemanes de que requieren de músculo externo para el desarrollo de su ambiciosa iniciativa de 3.000 empleos directos.