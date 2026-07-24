Serpis reduce en un 93,1% los plásticos por lata vendida y prevé bajar un 30% su huella de carbono para el próximo año

Serpis consolida su estrategia de sostenibilidad: en 2025 redujo en un 93,1% los plásticos por lata vendida y se marca bajar un 30% su huella de carbono para el próximo ejercicio.

Según se publica en la Memoria de Sostenibilidad correspondiente al anterior ejercicio, que detalla la consolidación de la estrategia de sostenibilidad de la empresa, también disminuyó un 22% el consumo de agua en la fabricación.

El informe refleja la consolidación de su estrategia ESG, basada en cuatro pilares: el compromiso con las personas, el cuidado del medioambiente, la cadena de valor responsable, y una gobernanza robusta y transparente.

Para el CEO de Serpis, Juan Gil, la Memoria refleja "el camino de una compañía que sigue evolucionando sin perder su esencia y que entiende que el futuro se construye junto a las personas, clientes, proveedores y comunidades".

En el año del centenario de la firma, Gil ha asegurado que crecer de forma sostenible "es la mejor manera de honrar nuestro origen y de afrontar los próximos 100 años".

En un contexto desafiante para el sector, marcado por la variabilidad climática, una cosecha ajustada y un mercado en transformación, la compañía ha reafirmado su convicción de "seguir construyendo una compañía más resiliente, eficiente y preparada para el futuro".

Por ello, la compañía ha seguido avanzando en su Plan de Descarbonización, con el objetivo de reducir un 30% las emisiones de alcance 1 y 2 para 2027.

Se trata de un objetivo incluido en el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de descarbonización.

Bajo los principios de la economía circular, la empresa ha alcanzado un 95% de implantación de embalajes secundarios en cartón y ha reducido un 93,1% el plástico por lata vendida respecto a 2022.

Además, ha puesto en el mercado cerca de 800.000 envases doypack reciclables, dentro de sus compromisos vinculados al Sustainability Linked Loan (SLL), que conecta el desempeño sostenible con la evolución financiera de la compañía.

La importancia que le da Serpis a las buenas prácticas se extiende más allá de su propia organización: el 85% de proveedores de materias primas y materiales auxiliares se ha adherido al código de conducta de la empresa.

Este documento, ha explicado Juan Gil, "recoge los estándares que esperamos en materia de ética empresarial, derechos humanos, condiciones laborales y respeto por el medioambiente"

1.800 paneles solares

En materia de eficiencia energética, la compañía cuenta con más de 1.800 paneles solares operativos y más del 30% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables.

Asimismo, durante 2025 ha logrado reducir un 22% su consumo de agua gracias a una "gestión más rigurosa y a la mejora continua de sus procesos".

Por lo que se refiere a la cadena de valor, Cándido Miró-Serpis trabaja con 172 proveedores y mantiene más del 90% de sus compras en España, "reforzando así su contribución a la economía local y la estabilidad de su cadena de suministro".

Un 85% de proveedores de materias primas y auxiliares se han sumado a las normas de Serpis con la adhesión y firma del Código de Conducta de Proveedores, basada en criterios claros de responsabilidad y facilita el seguimiento de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en origen.

Presencia internacional

El resultado de la actividad de Cándido Miró-Serpis y su trayectoria ha llevado a la compañía a consolidar una presencia internacional en más de 50 países, con 12.000 toneladas de producto anuales, 16.000 metros cuadrados de superficie industrial y más de 70 millones de unidades vendidas entre latas, frascos y doypacks.

El motor de la compañía, transmiten, son las personas, por ello han apostado por el desarrollo profesional, la igualdad y el bienestar.

De esta manera, se han incrementado un 28% las horas de formación del personal y se ha reducido la brecha salarial en tres puntos, consolidando una mejora acumulada de 11 puntos en los últimos tres años.

El CEO Juan Gil ha valorado el esfuerzo de Cándido Miró-Serpis para "seguir construyendo una compañía más resiliente, eficiente y preparada para el futuro".

En este sentido, ha remarcado que la estrategia de sostenibilidad es una "una hoja de ruta integrada en el funcionamiento y en el negocio de la empresa".