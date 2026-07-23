La china Geely toma el 34% de la fábrica de Almussafes a través de una 'joint venture' en la que Ford conserva el 66%

Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings confirmaron este jueves su alianza para producir coches de la marca china en la planta de Almussafes con la plantilla española de la fábrica, según subrayaron. Se trata de “un acuerdo para crear una empresa conjunta o joint venture centrada en Europa en la planta de fabricación de Ford”.

La marca americana conservará dos tercios de la firma. “Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%”, precisaron ambas compañías en una rueda de prensa conjunta ofrecida en las propias instalaciones de Almussafes.

Todos los activos de Ford Almussafes, incluidos los inmobiliarios, pasarán a manos de la nueva sociedad, con la que el productor chino pasa a fabricar en Europa. La compañía asiática no precisó la inversión que realiza para entrar a formar parte de esta alianza. "Gratis no sale", bromeó ante los medios Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

La joint venture, según expusieron a los medios tanto Nan como Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa, “fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos”, explicaron.

Ford seguirá ensamblando el modelo Kuga en Almussafes, así como el Bronco anunciado para 2028. Además, harán juntas un nuevo crossover y dos SUV propios de Geely. Serán "un equipo, dos marcas, cinco productos", repitieron a modo de lema.

El acuerdo se circunscribe a la mencionada joint venture. Ford no vende parte de la fábrica por separado, como se ha especulado de forma errónea durante los últimos meses. Geely tendrá el 34% de todo, no un espacio concreto.

"Europa es el escenario de una de las batallas competitivas más encarnizadas de la industria automotriz global en la actualidad. Una regulación cada vez más estricta, elevados costes operativos y una nueva generación de competidores globales han redefinido el referente de la industria en cuanto a coste de fabricación, tecnología del vehículo y experiencia de software", argumentó Ford para defender su alianza.

Al combinar sus volúmenes de producción, "Ford y Geely maximizarán la capacidad de la planta de Valencia, reducirán el coste de cada vehículo fabricado allí y competirán con este estándar de costes emergente, al mismo tiempo que ofrecerán vehículos multienergía de clase mundial y reforzarán la economía local valenciana en el proceso", agregaron.

A la espera de las aprobaciones regulatorias, la empresa conjunta "comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la previsión de que los primeros nuevos vehículos salgan de la línea de producción en 2028". "Mientras tanto, la planta de Valencia seguirá produciendo el Ford Kuga", recordaron.

“Esta joint venture con Ford en Europa refleja nuestro compromiso con el desarrollo de productos abierto y colaborativo como parte de nuestra estrategia de crecimiento, profundizando nuestra presencia local y el compromiso con los clientes en Europa”, declaró al respecto Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

"En Europa, para Europa"

“Estamos dedicados a ofrecer vehículos que los clientes europeos elijan por sus propios méritos: por sus características punteras en el sector, por su alta calidad y por contribuir activamente al futuro verde de Europa. Dicho de forma sencilla: estamos construyendo coches en Europa, para Europa, junto a un socio de confianza", agregó.

Según Ford, su alianza con Geely "se sustenta sobre una base de confianza y respeto que se remonta a 2010, cuando Ford vendió Volvo Cars a Geely y comprobó cómo protegía y revitalizaba la marca". "Ambas compañías comparten el compromiso con la calidad, el aprovisionamiento eficiente en costes y la mejora continua, así como la convicción de que los clientes deben poder elegir su propio camino a través de la transición energética", indicaron.

Según ambas marcas, esta alianza empresarial "transformará la planta de Ford en Valencia (ya de por sí una de las más productivas y avanzadas de Europa, con una capacidad anual potencial de unos 500.000 vehículos) en un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria".

"La planta ha estado a la vanguardia del mercado europeo desde su inauguración en 1976, cuando fabricó el Ford Fiesta original, el primer coche global de tracción delantera de Ford y un gran éxito. Ford fue el primer fabricante de automóviles no español en fabricar en Valencia, comenzando una alianza con España y su gente que se mantiene tan fuerte hoy como entonces", recordaron.

Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa, recordó que "durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los coches más queridos de nuestra historia". "Ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro", dijo.

“Por eso estamos construyendo un sistema industrial flexible y rentable con un socio capaz como Geely Auto. Juntos podemos utilizar una planta de primer nivel con una plantilla fantástica y equipararnos al nuevo referente de costes de la industria. Todo esto forma parte de la visión de Ford de ofrecer a los conductores europeos una conducción inspirada en los rallies, auténtica capacidad todoterreno y tecnología multienergía, con el ADN distintivo del óvalo azul.”

La joint venture "combinará los conocimientos técnicos de ingeniería, fabricación y desarrollo de dos de los principales fabricantes de automóviles del mundo para construir vehículos de pasajeros de bajas y cero emisiones tanto de Ford como de Geely". "Los coches estarán adaptados a los conductores europeos y les ofrecerán opciones en tecnología de propulsión, así como experiencias digitales extraordinarias", destacaron.

La empresa conjunta "respalda la expansión internacional de Geely Auto, tras unas ventas en el exterior de 474.228 vehículos en la primera mitad del año, al tiempo que hace avanzar la estrategia de Ford de utilizar alianzas para competir con rapidez, eficiencia y escala en Europa".

"Esta alianza demuestra cómo los fabricantes de automóviles están reforzando la base industrial de Europa, pero no podemos hacerlo solos”, dijo Jim Baumbick. "Lo que hemos logrado en Valencia, con el apoyo continuo de los gobiernos nacional y regional de España, es una clase magistral de colaboración público-privada que marca el referente para el resto de Europa, concluyeron.