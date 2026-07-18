Alberto, experto inmobiliario: "Una habitación está entre los 420€ y los 480€ al mes, el precio ha subido un 88%"

Alquilar una habitación en Valencia a precio asequible resulta una misión imposible. El coste medio ha aumentado un 88% en los cinco últimos años, situándose en los 437€ al mes.

Con la llegada de julio y el inicio de las nuevas matriculaciones, los estudiantes españoles comienzan una de sus carreras particulares: la de encontrar un piso que se ajuste a sus condiciones.

En 2026 lo harán con una nueva subida del precio medio mientras los expertos reclaman una política de vivienda efectiva basada en la construcción y en la seguridad del mercado.

Según un análisis de LIVE4LIFE, compañía especializada en el alquiler de habitaciones para estudiantes, el incremento solo en el último año ha sido del 8,16%.

Alberto Añaños, CEO de la empresa y experto inmobiliario, explica que en la capital hay diferencias de zona y precio en función de la proximidad a las facultades de la UV y la UPV.

Por ejemplo, Benimaclet y Algirós son las zonas con más presión estudiantil. "Una habitación estándar se mueve entre los 420€ y los 480€, especialmente debido a los estudiantes Erasmus, que tienen mayor presupuesto", indica.

En el primer trimestre del 2026 el precio medio se ha situado en 437 euros mensuales por habitación; una cifra superior a la media nacional, de 430 euros por habitación al mes.

Según la compañía, refleja un "claro aumento" en los últimos años, pasando de los cerca de 230 euros del 2021 a los 437 actuales.

"Si bien el incremento anual se ha reducido, la tendencia alcista continúa", señalan.

"El número de estudiantes sigue aumentando cada año. Y el problema de la vivienda continúa sin resolverse. La oferta está muy limitada y la demanda no para de crecer, por lo que es una crisis que hay que afrontar de manera urgente", opina Añaños.

La alternativa puede ser la periferia, con los ojos puestos en Burjassot.

El área metropolitana está absorbiendo mucha demanda, apuntan, y la media del precio puede bajar a los 320€ y 350€ en esta área, por lo que puede ser "un gancho para estudiantes de perfil nacional, para aquellos que buscan optimizar costes".

"Los estudiantes ni piensan en alquilar un piso entero para vivir durante el curso académico. Ahora la única opción viable es alquilarse una habitación o un piso completo con varios compañeros donde cada uno pague en función de los metros cuadrados que tenga su propia habitación. Es una situación muy difícil", destaca Añaños.

Según el experto, la falta de vivienda es el principal causante de esta situación. Por ello, anima a los propietarios a apostar por el alquiler de habitaciones para estudiantes.

"Hay muchos propietarios que no sacan al mercado su inmueble por miedo a impagos o a okupaciones. El sector de los estudiantes es muy fiable y nosotros les animamos a apostar por ellos", afirma.

Como subraya el experto, los jóvenes estudiantes son una buena opción para el alquiler e incide en que no hay impagos "porque suelen tener a sus padres como respaldo".

"Y no hay okupación porque el estudiante vive año a año, y una vez acaba el curso se vuelve a su residencia familiar", agrega Alberto Añaños.