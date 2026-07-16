El pueblo costero más barato para comprar una casa en la Comunitat Valenciana: tiene playas de piedra y arena fina

El precio de la vivienda en venta en las zonas costeras españolas ha experimentado un crecimiento "sin precedentes" en los últimos cinco años, duplicando e incluso triplicando sus valores en puntos específicos.

La Comunitat Valenciana protagoniza "uno de los incrementos más agresivos del país", según explicó el portal inmobiliario Fotocasa en un comunicado.

En el lado opuesto, la región mantiene refugios de accesibilidad en el litoral de Castellón, con Almassora (1.356 euros/m2), Nules (1.368 euros/m2) y Borriana (1.455 euros/m2) entre los más económicos de España.

Pero el metro cuadrado en el municipio alicantino de El Verger se disparó en junio de 2026 a 4.118 euros/m2, frente a los 1.016 euros/m2 registrados en el mismo mes de 2021, lo que supone un incremento del 305%, de acuerdo al Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, por una vivienda estándar de 80 m2 en esta localidad se pide hoy una media de 329.415 euros.

En la Comunitat, la exclusividad está liderada por Calp con un precio medio de 4.877 euros/m2, seguido por L'Alfàs del Pi (4.499 euros/m2) y Benidorm (4.263 euros/m2), todos en Alicante.

La vivienda en la costa valenciana "ha dejado de ser un destino vacacional para convertirse en uno de los mercados con mayor presión de precios del país", explicó la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos.

"En apenas cinco años, el valor de la vivienda en municipios como El Verger se ha triplicado debido a una oferta cada vez más escasa, el fuerte atractivo internacional y una demanda creciente impulsada tanto por compradores de primera como de segunda residencia", indicó.

Y agregó: "Este desequilibrio dispara los precios ampliando la brecha de accesibilidad para la población local".

Almassora

Almassora se posiciona así como uno de los destinos ideales para comprar una vivienda junto al mar de toda la Comunitat.

El actual término municipal fue objeto de asentamientos humanos desde la prehistoria -año 3.000 a.C.-, ubicado a 14 kilómetros del mar Mediterráneo.

De la Almassora medieval (siglos VII-XV) destaca que en 1235 el Rey Jaume I dona un primer privilegio que ponía a los habitantes bajo su protección, otorgándose dos años más tarde la Carta Pobla.

La principal actividad económica del municipio se relaciona con la industria cerámica de pavimentos y revestimientos. Le sigue el sector de la construcción y la agricultura de cítricos en plena transformación varietal.

Vista aérea de Almassora. Turisme CV

La Vila o casco antiguo del pueblo cuenta con un museo arqueológico, restos de muralla, la plaza Mayor con pórticos medievales, la plaza de la Iglesia con la parroquia de la Natividad y el raval.

El término municipal discurre junto al cauce del río Mijares, diferenciándose la parte de huerta y la de secano reconvertida en suelo industrial.

Respecto a sus playas, en la del Pla de la Torre se entremezclan la arena fina y la grava. Flanqueada por un prolongado paseo marítimo dispone de un buen número de servicios, entre ellos una biblioteca de verano.

La de Benafeli posee un ambiente sosegado que alterna tramos de arena fina con zonas de cantos rodados y un punto de accesibilidad para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.