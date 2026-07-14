La nueva terminal que pide Baleària en Valencia: menos espacio pero de uso exclusivo, sin compartirla con cruceros

El nuevo espacio que solicita Baleària para construir una terminal en el Puerto de Valencia es menor al de la concesión que le revocaron -pasa de 100.000 a 80.704 metros-, pero cuenta con la ventaja de que sería de uso exclusivo para la actividad de empresa, sin compartirla con el tráfico de cruceros, a imagen y semejanza de las terminales que ya tiene en Dénia o Barcelona.

La principal diferencia en esta nueva solicitud es que Baleària la requiere en solitario, sin Global Ports Holding (GPH), el socio con el que concurrió inicialmente para la gestión de los cruceros. Ahora el proyecto tan solo propone el tráfico de pasajeros y de mercancías al que se dedica la propia firma alicantina.

Así lo explican EL ESPAÑOL fuentes de la compañía de Adolfo Utor, que acaba de solicitar formalmente el espacio, ubicado en el Muelle Sur del puerto de Valencia, tras el revés que sufrió el pasado mes de noviembre.

El emplazamiento es otra de las grandes diferencias. En caso de confirmarse la construcción y traslado a este nuevo enclave, Baleària apenas se desplazaría, ya que opera en la actualidad en el Muelle Turia, en una terminal pegada al propio Muelle Sur, donde se encuentra la terminal de graneles Temagra.

El proyecto que fue revocado, sin embargo, implicaba la construcción de la terminal de pasajeros y cruceristas entre el Muelle de Poniente y el Muelle Perfecto Palacio, una zona mucho más próxima a la Marina de Valencia y, en consecuencia, de mejor acceso para los pasajeros.

Valenciaport, la autoridad portuaria del recinto presidida por Mar Chao, revocó en noviembre de 2025 la concesión de 35 años -prorrogable hasta los 50- que había otorgado la propia entidad a Baleària en 2022 -con Aurelio Martínez de Presidente-.

El argumento con el que justificó este cambio de planes fue que debía buscar "una mejor solución técnica para crear una adecuada interfaz entre el puerto y la ciudad". Fuentes portuarias apuntaron que la iniciativa de Baleària, además, entraba en conflicto con la actividad del gigante marítimo italosuizo MSC.

El proyecto revocado contemplaba la creación de una nueva terminal de pasajeros con una inversión prevista de 100 millones (61,8 del puerto y 37,3 de Baleària). Se desconoce la cifra de la inversión de la alternativa ahora propuesta, porque no se ha redactado todavía el proyecto. El mismo será desarrollado si Baleària supera el primer escollo en el proceso de concurrencia pública que ahora se inicia.

La solicitud

Tal y como fue publicado en el Boletín Oficial del Estado por el Puerto de Valencia, Balearia Eurolíneas Marítimas SA "dirigió escrito a esta Autoridad Portuaria de Valencia solicitando el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario".

El objetivo de la compañía de Adolfo Utor es "la construcción y explotación de una terminal de pasajeros y mercancías destinada a uso particular en el puerto de Valencia por un plazo inicial de 35 años". La duración es la misma.

La publicación en el BOE abre un plazo de 30 días para que otras empresas presenten proyectos alternativos para ese mismo espacio "en virtud de lo establecido en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre".

"Por medio del presente anuncio se inicia el Trámite de Competencia de Proyectos, para lo cual se abre un plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para la presentación de otras solicitudes, que tengan el mismo objeto de la presentada, y que deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 84 del citado Texto Refundido", reza el escrito.

Durante el referido plazo "deberá aportarse la documentación según el modelo PA-6317 Solicitud de concesión para la ocupación de dominio público, y presentarla de forma telemática en el caso de estar obligado a ello".

"Las solicitudes telemáticas podrán presentarse con certificado electrónico en la Sede Electrónica de la APV, siendo obligatorio este modo de presentación para los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas", según el anuncio.