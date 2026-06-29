El Puerto de Valencia aumenta su facturación un 8% en 2025 y pide un crédito de 160 millones para financiar inversiones

Valenciaport ha cerrado las cuentas anuales del ejercicio 2025 con un aumento del 8% en su volumen de negocio consolidado con respecto al año anterior, el cual supera los 163 millones de euros en total.

Así lo ha comunicado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, en el Consejo de Administración, celebrado este lunes en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia.

Tal y como ha informado la entidad en un comunicado, el resultado consolidado antes de impuestos superó los 43 millones de euros, con un incremento del 47,8% con respecto al año anterior, fruto de un "esfuerzo de gestión y contención del gasto".

Además, el Consejo también ha aprobado la autorización de una operación financiera por importe máximo de 160 millones de euros, un crédito "necesario para la financiación del Plan de Inversiones correspondiente al período 2026-2030".

De igual manera, se ha resuelto otorgar la autorización a la empresa LCR Hispánica SA para la prestación del servicio comercial de maniobras en líneas férreas y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, en los puertos de Valencia y Sagunto.

La APV ha recordado que, hasta mayo de 2026, un total de 2.187 trenes han circulado por las instalaciones de la APV, lo que supone 1.173.481 toneladas de mercancías y un incremento del 19 %, lo que trasladado a contenedores supone 125.352 unidades, un 17 % más.

Puerto de Sagunto

Por otra parte, las instalaciones del Puerto de Sagunto "siguen mejorando su capacidad", con la autorización de una modificación de la concesión administrativa otorgada a Terminal Marítima de Graneles Sagunto SL.

Se trata de una modificación "no sustancial" que permitirá ampliar en 3.376 metros cuadrados la superficie que la concesionaria tiene en el Muelle Sur Uno y el Muelle Norte Dos.

El Consejo también ha aprobado la revisión de la valoración de terrenos y agua de la zona de servicio del Puerto de Sagunto, tras haber finalizado el trámite de información pública y audiencia a los interesados.

Cambios internos

En cuanto a cambios internos, el Consejo ha acordado la concesión de una excedencia forzosa a Luis Fernando Sánchez, que ha sido nombrado director de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Derivado de esta excedencia, se han aprobado cambios en los consejos de Infoport, en VPI Logística y en la responsabilidad del contrato del nuevo muelle de la ampliación norte del Puerto de València.

En concreto, Mar Chao ha informado al Consejo de la APV, de la incorporación a Infoport de la Jefa de Contenedores, Cristina Rodríguez. Y en relación a la nueva terminal el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha nombrado a la subdirectora de Infraestructuras, Manuela Gras, como responsable del contrato del muelle de contenedores, en sustitución de Luis Fernando Sánchez.

En esta misma línea, el Consejo ha tramitado cambios en los Consejos de Navegación y Puerto de los puertos gestionados por la APV, derivados de la salida de Salvador Navarro como vocal del Consejo de Administración y a la renovación de José Vicente Morata como integrante del mismo.

En este sentido, Morata ha sido designado como presidente del Consejo de Navegación y del Puerto de Valencia, mientras que la vicepresidencia ha recaído en Carlos Prades.

Por su parte los consejos del Puerto de Sagunto y de Gandia serán presididos por Prades y Morata ostentará la vicepresidencia.