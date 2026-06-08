La colaboración público-privada como impulsor del cambio: "Es la mejor palanca para acelerar la innovación"

Debate sobre los desafíos de la colaboración público-privada en la Comunitat Valenciana Kike Taberner

"Es la mejor palanca para acelerar el desarrollo de la innovación". Bajo esta premisa, Generalitat Valenciana y empresas abogan por impulsar la colaboración público-privada para afrontar desafíos como la eficiencia de los servicios, el colapso burocrático y la "maximización" del bienestar social.

Sobre estos retos debatieron representantes de la Administración y voces expertas del sector privado durante el encuentro sobre 'Los desafíos de la colaboración público-privada en la Comunidad Valenciana', organizado por EL ESPAÑOL en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

En representación de la Administración valenciana, en el encuentro participaron Felipe Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, y Cayetano García, secretario autonómico de Economía de la Generalitat Valenciana.

Por parte del tejido empresarial y civil, el debate contó con las intervenciones de José María Toro, presidente de la Comisión de Colaboración Público-Privada de la CEV; Víctor Sanz, presidente de Ribera Salud; Paco Gavilán, presidente de Nunsys; Carlos Muñoz, director general de Simetría; Rosa Vidal, socia directora de Broseta; y Ainhoa Genovés, gerente de Adeit.

Para dar comienzo al debate, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, destacó que la cooperación entre administración y empresa supone "la mejor palanca para acelerar el desarrollo de la innovación".

"Sin la colaboración público-privada, la sociedad perderá escalones competitivos a nivel económico. Es la mejor palanca para acelerar el desarrollo de la innovación y la transferencia tecnológica, ya que multiplica la inversión de forma empírica", apuntó.

En este sentido, subrayó especialmente la "apuesta" del Consell actual por su desarrollo y alegó que la interacción con la sociedad y el empresariado es imprescindible. "No solo basta con hacer política para la sociedad, tiene que hacerse política con la sociedad y escuchar a los empresarios", afirmó.

En cuanto a su ámbito de actuación, la industria valenciana, Carrasco recordó la importancia de ese diálogo constante que permita "generar competitividad".

"Ese diálogo basado en lo público y privado es esencial para generar competitividad para nuestra industria y situar a la Comunitat Valenciana en el ranking que se merecen los valencianos", aseguró antes de recordar el problema de "la infrafinanciación de la economía valenciana". "Es un hándicap terrible", lamentó Carrasco.

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Por su parte, Cayetano García, secretario autonómico de Economía, puso sobre la mesa de debate el reto de unir el "beneficio social" de la administración con la eficiencia privada.

"En la cooperación público-privada, el sector privado busca maximizarel valor que le da a sus accionistas o a los dueños de las empresas; y la administración pública busca es un beneficio social que muchas veces es incompatible con esa maximización del beneficio empresarial", destacó.

De igual manera, al explicar la necesidad de ser conscientes de esa diferenciación para poder sacar el máximo rendimiento de la colaboración, también reconoció los principales retos que enfrenta la Generalitat en este contexto.

"En los sectores que sean intensivos en tecnología o en capital tenemos más dificultades. Primero porque no tenemos el conocimiento y segundo porque los procesos internos nuestros nos impiden adaptarnos", explicó García.

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Sin embargo, también resaltó el papel de la simplificación burocrática en las gestiones administrativas, a través del Plan Simplifica. Para el secretario, este aspecto es "solo una gotita en todo lo que la administración trabaja con el sector privado".

"Un modelo para avanzar"

Desde la CEV, José María Toro valoró la "voluntad política" del Consell actual, pero también puso sobre la mesa los 'debes' que desde el empresariado valenciano ven en la colaboración público-privada.

"Hay un buen punto de partida que es la apuesta por la colaboración. La simplificación ayuda, pero todavía quedan temas como laseguridad jurídica, la sostenibilidad y la transparencia, que las empresas que quieran trabajar con la administración sepan en qué marco lo están haciendo", aseguró Toro.

El representante empresarial lamentó que muchos contratos que finalicen acaben colapsando la administración y provocando un grave "retraso en el pago" de facturas.

En concreto, destacó que la administración debe actuar sobre algunos aspectos para potenciar la colaboración con las empresas. En concreto, resaltó especialmente la necesidad de una mayor "seguridad jurídica".

Además, frente al debate ideológico, Toro defendió encarecidamente la transparencia de la gestión y la evaluación de resultados. "A nosotros no nos da miedo que se nos evalúe", aseguró, recordando que el sector privado "ofrece calidad".

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Por su parte, Paco Gavilán, presidente de Nunsys Group, reivindicó el talento tecnológico valenciano, el cual, a su juicio, podría aprovecharse todavía más.

"Si a empresas de la Comunitat Valenciana les adjudicamos contratos, lo más probable es que genere mucho bienestar para la sociedad y la autonomía y que, además, pueda exportar a nivel mundial", afirmó.

Al respecto, Gavilán expresó que, pese a contar con gran talento y capacidad tecnológica, "no hemos sido capaces de tener nada con la Generalitat Valenciana".

Es por ello que el presidente de la compañía expone la necesidad de establecer soluciones para "la maximización de los beneficios para la empresa, pero también que sea capaz de generar valor para la comunidad".

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En el sector de infraestructuras, Carlos Muñoz, director general de Simetría, alertó de que España está rezagada en concesiones frente al resto de Europa.

En concreto, aseguró que en construcción "la colaboración está en todas partes", pero falta impulso al requerir inversión, estando apenas "en torno a un 3%".

Además, advirtió sobre el colapso burocrático y los largos trámites, al tiempo que lamentó que "en una legislatura no te da tiempo" para aprobar grandes infraestructuras, urgiendo un cambio legal porque los proyectos superan los plazos lógicos.

Finalmente, Muñoz abogó por hacer pedagogía para vencer el rechazo social a lo privado. "Hay que formar al ciudadano", insistió sobre que este modelo es mucho más "eficiente y económico para el contribuyente".

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En cuanto al sector sanitario, Víctor Sanz, presidente de Ribera Salud, exigió alejar la colaboración sanitaria de la ideología y definir el modelo de cooperación que permita "avanzar".

"Nos hace falta tener las reglas del juego claras. En el sector privado lo medimos todo, tenemos toda la transparencia del mundo para que nos pidan. Sin embargo, tiene que ser el paciente el que elija y tiene que haber universalidad y acceso equitativo. Encontremos esa parte donde las dos partes se ponen de acuerdo", emplazó a la Generalitat

Advirtió sobre una "ecuación que es imposible" en sanidad por la demanda creciente y la falta de médicos y reclamó a la administración "herramientas concretas" de gobernanza con reglas claras para evaluar resultados cualitativos y económicos.

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Todo ello les ha permitido crear un sistema referente en centros sanitarios como el de Alzira. "Nos llaman de Países Bajos, que es el segundo país de Europa con mejor estado de bienestar, para preguntar por el modelo", celebró consciente de que este triunfo es fruto de la exitosa colaboración público-privada.

Seguridad jurídica y universidad

Sobre la idea de que las empresas solo busquen beneficios y la administración solo bienestar social, Rosa Vidal, socia directora de Broseta, no comparte la misma base.

"La unión de las dos es clarísima. Es decir, el sector público también le tiene que preocupar la gestión económica y al sector privado no hay ninguna duda que le preocupa la el interés social. Eso se llama sostenibilidad", aseguró.

De igual manera, ante los problemas legales planteados por el resto de empresarios, criticó la inseguridad jurídica y la falta de planificación en los vencimientos de contratos. De hecho, lamentó que "no hay voluntad" administrativa para aprobar los reequilibrios económicos, llevando a las empresas "al filo del abismo".

Por todo ello, ella tiene una visión "a medias" del contexto de cooperación. "Es necesario mirar en profundidad la norma porque hay muchas cosas, pero ya veremos cuando nos sentamos", apuntó mientras resaltaba la importancia de garantizar una seguridad jurídica para empresas y trabajadores.

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En cuanto al sector educativo y la universidad, Ainhoa Genovés, gerente de Adeit, destacó la importancia de la "transferencia de conocimiento". Defendió que la universidad no puede aislarse, sino que tiene la obligación de que su investigación logre "generar valor social y valor económico".

Destacó el rotundo éxito en la inserción laboral mediante prácticas curriculares. Como ejemplo nacional, subrayó que la Universitat de València es pionera al gestionar "más de 11.000 prácticas" empresariales para fomentar el contacto profesional.

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Y para ir más allá en la formación e inserción de las personas en las empresas, Genovés resaltó la formación continua a través de "microcredenciales", formaciones universitarias muy concretas para personas de "25 a 65 años". "Están diseñadas mediante la escucha directa de lo que está pasando en la empresa", apostilló.

"Hay que mejorar"

Carrasco, en representación de la Generalitat, ante todas las demandas de los diferentes sectores para incrementar el diálogo con la administración, impulsar la inversión y simplificar la burocracia, reconoció los fallos del sistema actual y destacó la "voluntad" del Gobierno valenciano por ejecutar políticas que solucionen esa situación.

"Hay mucho que mejorar, por supuesto. Existe una cultura de la gestión de esos aspectos que exige tiempo. El tapón ha sido enorme para aliviar lo que venía del anterior gobierno y ponernos a gestionar después de todo eso cuesta tiempo", explicó.

Por su parte, García destacó la rápida gestión de la administración tras la tragedia de la dana como el "ejemplo paradigmático" para criticar la excesiva burocracia.

"Todo lo que se ha arreglado y no ha habido ningún problema es lo que se ha hecho por contratos de emergencia", aseguró. En contraste, lamentó que obras como "piscinas, el alcantarillado y los colegios" sigan atascadas por culpa del trámite ordinario.

Por último, Carrasco propuso nuevas formas para gestionar todos estos trámites administrativos a través de una "visión holística".

En concreto, aboga por afrontar los problemas de forma horizontal, aplicando políticas iguales en todas las conselleries en lugar de abordarlos de manera aislada departamento por departamento. Algo sobre lo que Vidal aclaró que la normativa legal vigente ya es holística y general, y no distingue por sectores.

Retomar el Observatorio

Finalmente, Toro concluyó el debate invitando a la administración a reunirse de nuevo con los diferentes sectores y a retomar el Observatorio de Colaboración Público-Privada.

"Se anunció y se elaboró una nota de prensa de su creación, pero se quedó ahí. Creo que sería bueno cogerla y aprovechar para reconducir y avanzar al respecto", afirmó.

Toro defendió que este organismo sería una herramienta fundamental para establecer un espacio estable de diálogo e interlocución entre el sector privado y las instituciones.

Su objetivo principal sería "recoger, hacer planteamientos" y analizar de forma conjunta en qué aspectos se puede avanzar, funcionando como el mecanismo ideal para sugerir y estructurar mejoras frente a la complejidad normativa actual.