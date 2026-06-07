Stadler alcanza a Ford como la fábrica valenciana con más trabajadores: las claves de un hito industrial que será efímero

Stadler Valencia se acerca a los 3.100 trabajadores en su fábrica de Albuixech, que afronta la mayor producción de trenes de su historia. Y justo a esa cifra se aproxima la plantilla activa de Ford Almussafes, que resiste en mínimos historicos gracias a un ERTE especial que subvenciona el Gobierno desde hace año y medio.

Se trata de un empate inédito en la industria de la Comunitat Valenciana, donde Ford Almussafes es la industria reina desde su apertura en 1976. Desde entonces ostenta el honor de ser el centro productivo industrial con mayor actividad laboral en un mismo lugar.

Se trata de un trono simbólico que tenía más peso en el pasado. En la actualidad, la concentración en múltiples sectores ha llevado a varias compañías industriales aglutinar miles de trabajadores en diferentes fábricas. Los grupos de Pamesa o Porcelanosa son buenos ejemplos de ello.

Por no hablar del sector servicios, en el que Mercadona, Consum o la propia Generalitat Valenciana suman bastante más empleo, aunque repartido en muchos espacios de trabajo, no en una única industria.

Pese a todo, Ford conservaba esta mística, la de tener el mayor centro productivo valenciano. En 2018 su cifra de empleados rondaba los 6.700.

En los últimos años, sin embargo, se han producido a la par un espectacular crecimiento de la producción de trenes y locomotoras en Stadler Valencia y un alarmante retroceso en la fabricación de vehículos de Ford. Por suerte, esto último cuenta con solución a la vista, de modo que el hito que reseña este artículo será efímero.

La crecida de Stadler

En primer lugar, cabe subrayar que Stadler se encuentra en su cima laboral o cerca de la misma. La planta contaba con alrededor de 800 trabajadores hace solo ocho años. Y desde entonces ha recibido encargos mastodónticos que le han exigido crecer a marchas forzadas para atenderlos.

Más allá del mérito de la fábrica valenciana en la captación de inversiones, cabe subrayar que el paso repentino de valles a picos de producción es el estado natural del sector de la fabricación del material rodante ferroviario.

En este momento, tanto Stadler como sus competidores (CAF, Talgo y Alstom en España) están de dulce. La descarbonización marcada por Europa ha empujado a una gran renovación de trenes y locomotoras, multiplicando la carga de trabajo de todas las marcas.

La planta valenciana pertenece a la multinacional suiza Stadler, pero fue antes de la alemana Vossloh y de la francesa Alstom, tras una meritoria integración de empresas nacionales que formaron Macosa en 1947. Siempre ha contado con diseños propios. No es una mera unidad productiva.

En todas sus etapas ha sufrido el mal propio del sector. Los trenes y locomotoras tienen una vida útil aproximada de 30 años. Esto quiere decir que el cliente que compra, deja de hacerlo por tres décadas. Además, los grandes clientes en el área de influencia se cuentan por apenas docenas.

Según ha podido contrastar este periódico. Stadler sufre en estos momentos para mantener una cartera de pedidos de alrededor de 5.000 millones de euros, puesto que resuelve cada año una gran cantidad de los pedidos solicitados. Es inevitable que, más pronto que tarde, caiga este abultado volumen.

Los proyectos que atiende en la actualidad son alrededor de 40. El más conocido a nivel nacional es el de la fabricación de los nuevos trenes de cercanías encargado por Adif para la renovación de los trenes de Renfe. Son numerosas las visitas del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la planta de Albuixech.

22.- Visita a Stadler. Los nuevos trenes de Cercanías ya estaban en el horno. pic.twitter.com/4Fd7bY21kH — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 23, 2024

Esta adjudicación disparó la actividad en la fábrica, pero a la misma le siguió otra mayor, aunque menos sonada en España. Se trata del encargo para la producción de 504 tranvías por 4.000 millones de euros por parte de un consorcio de seis operadores de transporte de Alemania y Austria. Se trata del mayor encargo de su historia.

El proyecto se denomina VDV-Tram-Train. Incluyó un pedido inicial de 246 convoyes Citylink, con un volumen aproximado de 1.700 millones de euros, y la opción de adquirir hasta 258 unidades adicionales que pueden tener un valor superior a los 2.300 millones extra.

Además de atender estos contundentes encargos, la enseña ha incrementado su ritmo de producción de locomotoras. Hace alrededor de 100 al año, unas dos unidades a la semana.

¿Cuánto durará este momento dulce? Es la gran incógnita. De momento está logrando captar un volumen de proyectos similar al de los que completa, pero difícilmente será capaz de mantener este ritmo productivo tan alto. Si no está en su techo, podría alcanzarlo pronto.

Ford toca suelo

La situación de Ford es la antagónica. Los más de 3.100 empleados que acuden cada día a ensamblar coches a Almussafes representan su menor cifra en décadas.

Este verano se cumplirán dos años desde que aprobó su cuarto ERE en solo un lustro. En cinco años su plantilla se redujo un 37%, desde 6.700 a 4.200 trabajadores. Desde entonces aún ha reducido más su plantilla mediante salidas y jubilaciones que no han requerido relevo por la caída de la producción.

Por suerte, desde 2024 no ha despedido a trabajadores de forma masiva. Pero sí ha requerido de ERTE (ERE temporal) al carecer de empleo para todos sus trabajadores. En los últimos años ha dejado de fabricar los modelos Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy. De ensamblar cinco ha pasado a montar solo uno, el Ford Kuga.

El mencionado ERTE afecta diariamente a 996 personas. Se trata de libranzas forzadas pagadas al 90% del sueldo y repartidas entre todos los trabajadores. Las subvenciona el Gobierno de España mediante el denominado Mecanismo RED. Durante las mismas, los trabajadores se forman para reciclarse y estar preparados cuando llegue la carga de trabajo prometida.

La suerte es que Ford Almussafes, si nada vuelve a torcerse, ya ha tocado ya suelo. Tras años de titubeos, en los que anunció una apuesta por la producción de dos coches 100% eléctricos y después reculó, ya trabaja para la producción en la fábrica de una nueva versión del Ford Bronco.

En paralelo, Ford negocia con la compañía china Geely para ensamblar en Almussafes vehículos de esta marca asiática.

La espera está siendo larga, pero parece llegar a su fin. Tanto es así que Ford Almussafes podría requerir en las próximas semanas una reducción de su ERTE Red para destinar trabajadores a la preparación del lanzamiento del nuevo coche.

En consecuencia, si se cumplen todos los planes previstos y no surgen nuevos contratiempos, el actual empate laboral entre Stadler Valencia y Ford Almussafes, con alrededor de 3.100 empleados trabajando cada jornada en sus fábricas, se romperá pronto con el relanzamiento del fabricante de automóviles.