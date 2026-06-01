UGT pedirá que Ford Almussafes vuelva a vincular los salarios al IPC en el nuevo acuerdo laboral para la fábrica

Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, Valencia. Europa Press / Rober Solsona

La sección sindical de UGT en la planta de Ford Almussafes (Valencia) exigirá en la negociación del nuevo Acuerdo por la Electrificación volver a vincular los salarios de los empleados al coste real de la vida, que supone el IPC más un 1 % o un 1,5 % anual.

También pedirá una cláusula de revisión salarial con efecto retroactivo como "garantía" para "blindar su poder adquisitivo".



El sindicato ha celebrado este lunes una asamblea de afiliados trabajadores de Ford con motivo de la nueva negociación abierta con la dirección de la planta, que seguirá este martes, tras el reciente anuncio de Ford Europa de fabricar en esta factoría a partir de 2028 el nuevo modelo de la saga Bronco.

En la asamblea se ha expuesto que, una vez encarrilada la garantía de empleo y de carga de trabajo, es el momento de "mirar hacia adelante con las luces largas", ha destacado el sindicato.

UGT ha defendido que "la paciencia y la fiabilidad" que han demostrado los trabajadores de la fábrica durante los últimos años "han dado sus frutos" y han llevado a Almussafes a ser reconocida como "la mejor planta de Ford a nivel global".

En las negociaciones del Acuerdo 2030, reclamará una "garantía" que proteja hasta una posible subida de un 20 % en cuatro años.

Además, UGT defenderá "volver a vincular salarios al coste real de la vida, con un objetivo claro: IPC más un 1% o un 1,5% anual".

"No es una aspiración caprichosa; es la justa recompensa a quienes han sostenido esta fábrica", ha afirmado la organización sindical.



También propone subir la paga de enero por encima de los 1.000 euros y que quede consolidada en tablas, "no como un gesto puntual sino como un derecho permanente".

Al mismo tiempo, pedirá impulsar los Planes de Desarrollo de Carrera (PDC), porque "garantizar el empleo es importante, pero ofrecer un camino para progresar dentro de él lo es todavía más".

Retribución flexible

UGT ha destacado que "más de 1.500 compañeros en Almussafes ya se benefician hoy" del plan de retribución flexible.

"No se trata de inventar nada, sino de explorar mejoras que maximicen sus ventajas fiscales. Es una herramienta inteligente, y lo inteligente es exprimirla en favor de las personas trabajadoras", ha señalado.

También exige mantener la jornada laboral actual "intacta".

"Y si la demanda crece, como esperamos, la respuesta no será alargar la jornada de nadie, sino exigir un tercer turno de noche. Eso significa más empleo y descanso respetado, que es la manera correcta de crecer", ha defendido.

Igualmente, pide recuperar el pago del plus en al menos dos de las jornadas industriales cuando se trabajen. "Colaboración, sí; gratuidad, no", ha remarcado.

Solicitará, además, ejecutar las inversiones en aire acondicionado, cantinas, vestuarios y oficinas que "llevan tiempo comprometidas".

En esta línea, UGT reclamará a Ford ampliar la actual bolsa de 16 horas de permisos médicos para poder acompañar al médico a hijos menores y familiares dependientes.

Finalmente, si la nueva producción exige trabajar en sábados, deberán ser "estrictamente regulados, limitados y a un precio justo".

El sindicato ha destacado que cuenta con el aval de la afiliación en sus reivindicaciones.

"Ese aval no es un trámite. Es la fuerza que nos legitima y nos obliga. Nos sentamos a negociar el Acuerdo 2030 con el mandato claro de nuestra gente, y eso, en una mesa de negociación, lo vale todo", ha expuesto.

Además, ha indicado que lo que se ha compartido en la Asamblea "no es un punto de llegada, sino el punto de partida de la negociación que tenemos por delante".

Relevo

En otro orden de cosas, la sección sindical de UGT en Ford Almussafes ha elegido a José Luis Parra como nuevo secretario general en sustitución de Carlos Faubel, también presidente del comité de empresa.

La candidatura de Parra ha recibido 405 votos a favor y siete votos en blanco, lo cual supone un respaldo del 98%.

Según UGT, Parra asume el liderazgo con el reto de consolidar los proyectos ya adjudicados y trabajar para atraer nuevos modelos que garanticen empleo y actividad en los próximos años.

Por su parte, Carlos Faubel seguirá formando parte de la ejecutiva como secretario de Acción Sindical y Relaciones Institucionales.