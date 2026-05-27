Consum abre un nuevo supermercado en Sagunto y alcanza las 540 tiendas en la Comunitat Valenciana

Consum, la cadena de supermercados valenciana, abre este jueves un nuevo supermercado en la localidad de Sagunto. Este será el sexto establecimiento de la Cooperativa en el municipio, donde ya cuenta con cuatro tiendas propias y una franquicia Charter.

Este nuevo supermercado sustituye a la tienda de Los Huertos, situada a 150 metros del nuevo establecimiento. Además, tal y como ha apuntado la Cooperativa a través de un comunicado, ampliará sus productos y servicios.

Con esta nueva apertura, Consum alcanza las 540 tiendas en la Comunitat Valenciana, entre supermercados Consum (313) y franquicias Charter (227).

Además, a lo largo de este ejercicio 2026, está previsto abrir otras tres tiendas propias en la Comunitat; en concreto, en Ontinyent, Torrevieja y en Valencia capital.

Este nuevo supermercado de Sagunto se encuentra en la Avenida País Valencià, nº36, muy cerca del casco antiguo del municipio. La tienda cuenta con una superficie de 1.400 m² y 51 plazas de aparcamiento para clientes, con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Además, ofrece un amplio surtido de productos frescos con atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y sección de mascotas, además de marcas exclusivas de Consum.

El horario de apertura del supermercado será de 9:00 a 21:30h, de lunes a sábado.

En lo que va de año, la Cooperativa ya ha inaugurado cinco de las 18 nuevas tiendas previstas para este 2026. Se trata de los centros de Orihuela, Ciudad Real y Vélez-Málaga, Cox y esta última de Sagunto.

Durante los próximos meses se abrirán otros 13 supermercados: tres en la Comunitat Valenciana, siete en Cataluña, dos en Andalucía y una en Castilla-La Mancha.

La puesta en marcha de este centro supone la creación de 32 puestos de trabajo. Todo el equipo es de la localidad o de poblaciones cercanas, en línea con el compromiso de favorecer la proximidad entre el domicilio y el puesto de trabajo. La mayor parte de la plantilla procede de la tienda anterior, que se traslada a la nueva ubicación.

Personas y bienestar

Según ha trasladado la compañía, Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el últimoaño, hasta alcanzar los 23.000 trabajadores.

En la última década, la Cooperativa ha conseguido duplicar su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo estables y de calidad en las comunidades autónomas en las que está presente.

Con la última subida salarial de un 2,9 % aplicada al 100% de la plantilla el pasado mes de febrero, los trabajadores acumulan un incremento salarial del 20% en los últimos 4 años. El salario mínimo de acceso a la Cooperativa del personal socio se sitúa en 19.318 euros brutos anuales.

La jornada laboral anual se ha reducido en 20horas en los últimos años, de 1.790 a 1.770 horas, una de las más bajas del sector.

Con la jornada continua, cinco semanas de vacaciones, proximidad del puesto de trabajo al domicilio o participación en los beneficios, entre otros, Consum tiene como objetivo "favorecer el bienestar de los trabajadores y ofrecer más facilidades para conciliar la vida personal y profesional".