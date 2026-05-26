La UPV estrecha lazos con Geely, el fabricante chino que negocia la producción de sus coches en la fábrica de Almussafes

Representantes de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), con el rector, José E. Capilla, al frente, han mantenido un encuentro institucional con miembros de la empresa automovilística Geely en Hangzhou (China) para "trazar una colaboración más estrecha" entre la capital del Turia y el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional que la UPV desarrolla en el país asiático.

La reunión con Geely ha estado "especialmente centrada en el talento y en las oportunidades que pueden abrirse para el estudiantado de la UPV a través de programas formativos compartidos, iniciativas académicas conjuntas, movilidad internacional y proyectos vinculados a movilidad inteligente, tecnología e innovación", tal y como informan fuentes de la institución académica.

Ambas partes también han abordado posibles líneas de trabajo relacionadas con la investigación conjunta y la captación de talento internacional, facilitando intercambios de estudiantes e investigadores entre Hangzhou y Valencia, apuntan.

El rector de la UPV, José Capilla, ha valorado este primer contacto y ha destacado que "la conexión entre universidad e industria es fundamental para ofrecer a nuestro estudiantado una formación alineada con los grandes retos tecnológicos y empresariales del futuro".

Asimismo, ha subrayado que "la presencia de la UPV en Hangzhou permitirá generar nuevas oportunidades de colaboración con compañías líderes internacionales y construir puentes estables de innovación, talento e investigación entre China y España".

José Capilla también ha señalado que "Geely representa uno de los ejemplos más relevantes del ecosistema tecnológicoe industrial chino y comparte con la UPV una visión muy orientada a la innovación, la movilidad avanzada y el desarrollo de talento altamente cualificado".

Cabe recordar que este refuerzo de la alianza entre la UPV y la firma china se produce en plenas negociaciones entre Ford y Geely para la producción de los coches de la compañía en la fábrica de Almussafes.

Por su parte, la UPV enmarca la cita en la misión institucional que la UPV está desarrollando estos días en el país asiático para reforzar su posicionamiento internacional y consolidar nuevas alianzas académicas y empresariales.

Principales "hitos"

Entre los principales "hitos" de la agenda ha destacado la participación del BVPI en el 11º Festival Internacional Cultural de la Universidad Beihang, un evento celebrado en Pekín que reúne a estudiantes e instituciones de numerosos países y que constituye uno de los principales escaparates internacionales del campus chino.

Además, también se ha producido la primera reunión del comité de seguimiento del BVPI, donde ambas universidades (UPV- Universidad Beihang) han avanzado en la hoja de ruta del futuro campus internacional que la UPV impulsa en Hangzhou junto a Beihang University.

El grupo chino figura desde hace más de una década en la lista Fortune Global 500 y cuenta con una amplia red internacional de centros de I+D, plantas de producción y hubs tecnológicos vinculados al desarrollo de nuevas soluciones de movilidad y automoción inteligente.