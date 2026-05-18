Cristina, Silvia y Mónica, las tres hermanas que fabrican luces de diseño para Naturgy, Cajamar o Google y facturan 11 M€

Lo que empezó con el oficio de su abuelo en un pequeño taller de Alaquàs (Valencia) es ahora una gran empresa que exporta a Europa, Oriente Medio y Estados Unidos y factura 11 millones de euros.

Cristina, Silvia y Mónica Palomares son las tres hermanas que llevan las riendas del grupo BPM Lighting, segunda generación de la marca -y tercera del oficio-, y acaban de inaugurar una nueva sede en El Verger (Alicante).

El espacio, que integra oficinas y showroom, cuenta con una superficie de 10.000 m2 y una inversión de casi 10 millones de euros.

La empresa española especializada en iluminación arquitectónica y decorativa ha diseñado para grandes clientes como Naturgy, Cajamar o Google, y aspira a a trabajar con Mercadona.

Pero aún van mucho más allá: este 2026 la compañía pretende lanzar más de 20 novedades y reforzar su vínculo con estudios como Yonoh, en una etapa impulsada por el relevo generacional.

Uno de sus objetivos a corto plazo es el incremento de exportación en Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes, mercados que consideran "clave" en sus planes de expansión.

Su fabricación se centra, sobre todo, para sectores como el retail, hospitality, oficinas y residencial, en colaboración con arquitectos y diseñadores.

Desde 1992

BPM Lighting nació el 1992 en Alaquàs, en plena expansión del denominado "ojo de buey" -foco empotrable-; y en 1999 se trasladó a Dénia.

Fueron sus padres, Bernardo Palomares y Paqui Hidalgo, quienes pusieron en marcha la firma basada en el oficio familiar, el detalle y la cercanía al cliente.

"Mi padre empezó en el sector de la iluminación desde los 14 o 15 años. Antes de integrarse en la empresa familiar, pasó por otros talleres. Cuando falleció nuestro abuelo, él creó su propia empresa con mi madre, Silmocris, centrada en lámparas decorativas", cuenta Mónica a EL ESPAÑOL.

BPM Lighting. EE

Ya como BPM, primero se consolidó como tienda de venta al público y después pasó a ser un centro de producción.

En 2023, la entrada de las tres hermanas como administradoras supuso un punto de inflexión para el crecimiento de la marca, aunque han mantenido intacto el carácter familiar y la búsqueda de la excelencia en cada proceso, con rigor y precisión.

Las dueñas, alineadas con sus 80 empleados a través del diseño, la innovación, la calidad y el perfecto desarrollo de cada proyecto, logran llevar el alma Mediterránea a todo el mundo, sin olvidar que una de principales diferencias es la customización.

Ser una empresa fabricante les permite desarrollar soluciones a medida adaptadas a cada cliente.

"Podemos hacer lo que ellos quieran. Contamos con maquinaria como cabina de pintura, maquinaria de corte de láser.... Es una baza que no tiene todo el mundo", afirma Palomares.

Valor artesanal

La empresa cuenta, además, con un laboratorio interno donde desarrolla y valida sus soluciones, reforzando su apuesta por la innovación continua.

Integra soluciones decorativas con prestaciones técnicas e incorpora alta tecnología como LED de alta eficiencia, ópticas controladas y CRI >90.

Además, gracias al uso de Crismosil®, un material propio desarrollado por BPM a base de yeso técnico reforzado con fibra y resinas, les permite crear luminarias de alta resistencia, con acabados continuos y una integración total en la arquitectura.

Espacio con iluminación de diseño de BPM Lighting. EE

"Crismosil® refleja nuestra apuesta por desarrollar soluciones propias con una gran integración arquitectónica y libertad de diseño", explicaron las empresarias.

Este material reconvierte y juega con las molduras y da forma a la iluminación de manera que se incrusta en paredes y techos con facilidad.

En la inauguración de su nueva sede, BPM Lighting presentó Mediterranean Collection, desarrollada en colaboración con Yonoh Estudio.

La colección se define por un "lenguaje formal limpio y equilibrado, donde la geometría y la proporción estructuran cada pieza".

Entre las principales novedades destaca el sistema Alarik Nano, una solución de baja tensión (48V) caracterizada por su perfil ultracompacto, que permite una integración prácticamente invisible en arquitectura.

En el ámbito de la iluminación decorativa técnica, Alarik Slim Dots amplía el sistema con configuraciones modulares basadas en anillos de aluminio.

El sistema Alarik Nano Double, de BPM Lighting. EE

La colección incorpora luminaria orientada al confort acústico, como Acoustic Dream, que integra paneles fonoabsorbentes fabricados en PET reciclado con iluminación incorporada.

Este tipo de elementos contribuyen a la reducción de la reverberación y mejoran la calidad ambiental en oficinas, hospitality y espacios abiertos.

El grupo cuenta, además, con la marca Kohl Lighting, integrada en su estructura, que complementa su porfolio con una línea más funcional.

Sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, BPM Lighting ha logrado una reducción anual del 10% de su huella de carbono, apoyada en "la optimización de procesos y la producción local".

El 100% del packaging es libre de plásticos. Las hermanas han eliminado completamente su uso en las cajas de producto y emplean exclusivamente cartón certificado FSC.

Diseño de una luminaria, en BPM Lighting. EE

Además, en BPM incorporan perfiles ECO fabricados en España a partir de materiales 100% reciclados y trabajan con placas LED certificadas Cradle to Cradle.

La fabricación se realiza íntegramente en España. A nivel energético, la nueva sede cuenta con paneles solares fotovoltaicos, impulsando el uso de energías renovables.

"Este proyecto no es solo un edificio, es una forma de entender cómo queremos trabajar y hacia dónde queremos evolucionar como compañía", comentó Silvia Palomares.

El nuevo edificio ha sido concebido como un entorno de trabajo contemporáneo donde conviven bienestar, flexibilidad y cultura corporativa.

El proyecto se articula en torno a un gran patio central que actúa como eje vertebrador, optimiza la entrada de luz natural y conecta las distintas áreas.

Al mismo tiempo, se ha trabajado el confort mediante soluciones acústicas, materiales cálidos y una relación constante con la luz natural.

El edificio incorpora un showroom desarrollado junto a Odosdesign, concebido como un espacio experiencial donde la marca se expresa desde una dimensión conceptual.

En paralelo, la sede funciona como un entorno de aplicación real, en el que las soluciones de BPM se integran en el día a día y exhiben su uso en contextos reales de trabajo.