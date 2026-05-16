Confirmado por el Gobierno: ayudas de hasta 1.795 euros para alumnos con necesidades educativas específicas

El Ministerio de Educación ya lo ha confirmado: la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo durante el curso 2026-2027 ya está abierta.

Se trata de unas aportaciones económicas de hasta 1.795 euros que corresponden a familias con hijos que necesiten ciertos apoyos especiales.

Esto incluye a niños con discapacidad, Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, trastornos graves de conducta o del lenguaje, así como alumnado con altas capacidades intelectuales.

Se calcula que en torno al 3% del alumnado de centros escolares valencianos requiere de algún tipo de apoyo extra durante su educación.

Con estas aportaciones económicas, las familias de estos menores pueden cubrir parte de los gastos de comedor, transporte, residencia o material escolar, así como algún tratamiento extra que necesite el alumno.

Se trata de una convocatoria anual que ya se ha puesto en marcha en ocasiones anteriores, pero en este caso incluye una gran novedad: la actualización de los umbrales de patrimonio familiar para facilitar el acceso a un mayor número de beneficiarios.

Antes de solicitarlas cabe tener en cuenta que la concesión de las ayudas no es automática, y tener un hijo con alguna necesidad especial no significa que a la familia le corresponda este dinero.

Para ello, el Ministerio ha establecido como condición obligatoria la acreditación oficial de la necesidad específica de apoyo educativo.

Además, en el caso de ayudas para la reeducación pedagógica o del lenguaje, también será necesario adjuntar informes de los orientadores educativos, certificados de inspección y otros documentos del profesional que vaya a atender al menor.

Asimismo, los alumnos deberán estar matriculados en centros específicos u ordinarios autorizados, o aulas de educación especial.

También se exigen otros requisitos, como tener cumplidos 2 años o más antes del 31 de diciembre del 2025 y estar matriculado en un nivel educativo (Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas o programas de transición a la vida adulta).

Será necesario, además, cumplir con los límites de renta y patrimonio que establece la convocatoria.

Las ayudas se pueden solicitar a partir del próximo 19 de mayo a las 8.00 horas, aunque no hay prisa por tramitarlo, ya que el plazo estará abierto hasta el 10 de septiembre a las 15.00 horas.

Además, la tramitación es sencilla: se realiza de forma obligatoria a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.

Aportaciones

La cantidad de dinero que una unidad familiar puede cobrar depende del tipo de ayuda y las características del niño, aunque existen unas cantidades máximas:

Enseñanza: hasta 862 euros.

Transporte interurbano: hasta 617 euros.

Comedor escolar: hasta 574 euros.

Residencia escolar: hasta 1.795 euros.

Transporte urbano: hasta 308 euros.

Transporte de fin de semana: hasta 442 euros.

Libros y material didáctico: hasta 105 euros en enseñanzas obligatorias, hasta 204 euros en enseñanzas postobligatorias.

Reeducación pedagógica: hasta 913 euros.

Reeducación del lenguaje: hasta 913 euros.

Programas específicos para altas capacidades: hasta 913 euros.

Subsidio fijo adicional: 400 euros.

Límites de ayuda

Las aportaciones económicas tienen unos umbrales económicos máximos.

Familias de 1 miembro: 12.534 euros.

Familias de 2 miembros: 20.416 euros.

Familias de 3 miembros: 26.811 euros.

Familias de 4 miembros: 31.801 euros.

Familias de 5 miembros: 36.089 euros.

A partir del octavo se suman 3.856 euros por cada persona adicional de la familia.