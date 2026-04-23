Ford asegura que la planta de Almussafes es "clave" pero no desvela el futuro de la plantilla ni detalles de la producción

Este jueves, el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha visitado la planta de la multinacional en Almussafes, un espacio que, según él mismo ha trasladado, es "clave para la transformación del negocio de la automovilística en Europa".

Así lo han trasladado fuentes del sindicato UGT después de la visita de Baumbick a las instalaciones para conocer los equipos, la cual ha concluido sin anuncios relativos a la planta ni a la plantilla de Ford Almussafes.

Al respecto, el presidente del Comité de empresa de Ford en Almussafes, Carlos Faubel, ha señalado que, pese a que no se han producido "grandes novedades ni anuncios", la visita ha sido "muy positiva".

"Las cosas marchan muy bien, en palabras del presidente, y Valencia es la planta clave en la transformación del negocio para Ford en Europa. Estamos en un buen momento y esto invita a ser muy optimistas de cara al futuro", ha explicado Faubel.

Cabe recordar que la planta de Almussafes tiene vigente un ERTE Red de dos años para toda la plantilla, de 4.142 trabajadores, un mecanismo que concluye este 2026 con la vista puesta en el lanzamiento de un nuevo vehículo desde Valencia anunciado hace dos años, del que se dijo que sería un coche global nuevo, no 100 % eléctrico.

Sobre este punto, en la visita de este jueves tampoco se han concretado cuestiones relativas al modelo ni el volumen de producción, como ya había anunciado el sindicato mayoritario en la planta, UGT.

En los próximos meses habrá nuevas reuniones y se irá avanzando "de manera muy positiva y muy interesante" para la planta de Valencia, ha añadido Faubel.

En los últimos años, la producción de la planta de Valencia ha ido en descenso por la salida de varios modelos y actualmente solo produce un modelo, el Kuga.

Próximos pasos

UGT, que ha anunciado que convocará una asamblea que se celebrará durante el mes de mayo en la que ofrecerá más información, ha señalado que el Acuerdo por la Electrificación firmado en 2022 "se está materializando" con el lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, que permitirá "la recuperación de la actividad" de la planta a medio y largo plazo.

Según indica el sindicato, los frutos de ese acuerdo tendrán un primer resultado con la puesta en marcha de los equipos que supervisarán las tareas de lanzamiento del futuro modelo multienergía, una de las únicas novedades alcanzadas tras la visita del Baumbick a la planta de Almussafes.

El sindicato también ha apuntado que se está negociando el acuerdo para regular estas funciones, las cuales estarán reguladas a través de los PDC (Planes de Desarrollo de Carrera).

Esos pasos "inminentes" marcarán "el inicio de una nueva era" para la planta valenciana y la preparación para el lanzamiento del vehículo, y darán paso a una reducción en el número de trabajadores afectados diariamente por el ERTE Red.

"Enviamos un mensaje de optimismo y de gratitud a las Administraciones y a la sociedad, al tiempo que se demuestra que los compromisos alcanzados entre UGT y Ford se están cumpliendo, tarden más o menos tiempo", ha concluido el sindicato.