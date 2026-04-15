Nace Nealis Infraestructuras, la marca de Nealis para agrupar y consolidar su actividad en construcción e inmobiliaria

Con la creación de Nealis Infraestructuras, Nealis ha dado un nuevo paso en su consolidación con la nueva marca, la cual agrupa su actividad en construcción y 'real estate' (previamente Gimecons).

Este nuevo espacio pone en valor las más de seis décadas de experiencia de la compañía en el desarrollo de proyectos vinculados al ámbito inmobiliario y de las infraestructuras, tal y como ha apuntado la empresa en un comunicado.

Este movimiento responde a la estrategia de la compañía de reforzar una identidad común, coherente y reconocible en todas sus áreas de negocio, alineando marca, visión y propuesta de valor bajo el nombre Nealis, anteriormente Grupo Gimeno.

Su actividad se articula en dos grandes áreas complementarias. Por un lado, el 'área de construcción' que comprende proyectos de obra civil y edificación tanto para clientes privados como para la administración pública.

Cabe recordar que, en los últimos cinco años, la compañía ha llevado a cabo más de 60 proyectos, entre los que destacan actuaciones como el Mercado Central de Castellón, actualmente en ejecución, la nueva sede de Facsa, el nuevo acceso ferroviario a la Dársena Sur del Puerto de Castellón o el nuevo CEIP de Sant Joan de Moró.

Por otro lado, el 'área de Real Estate' se centra en el desarrollo y gestión de suelo y de proyectos inmobiliarios propios y para terceros.

En la actualidad, Nealis Infraestructuras se encuentra inmersa en más de 20 proyectos de real estate, con iniciativas destacadas como los espacios de coworking Nomadom o el proyecto de coliving Marina Living Cabañal, Senior Living en Benidorm, entre otros.

También está participando actualmente en torno a diez Programas de Actuación Integrada, para generar nuevo suelo urbano, propuestas que responden a nuevos modelos de uso del espacio y a las demandas emergentes del mercado.

La amplia experiencia en este ámbito convierte a Nealis Infraestructuras en un "socio idóneo para el desarrollo de proyectos de real estate, al integrar conocimiento técnico, capacidad de ejecución y control de todas las fases del proceso".

"Visión de futuro"

Nealis Infraestructuras nace como una evolución natural de la actividad constructora del grupo, manteniendo el mismo equipo humano, la experiencia acumulada y el enfoque técnico que han caracterizado su trayectoria, pero integrados ahora bajo una denominación que refleja su pertenencia al ecosistema Nealis.

"La nueva marca Nealis Infraestructuras refleja de forma más clara quiénes somos y hacia dónde vamos: una compañía sólida, integrada en un grupo con visión global, capaz de acometer proyectos complejos con una propuesta de valor diferencial", explica Jorge Cubero, Director general de Nealis Infraestructuras.

Nomadom copaces, uno de los proyectos de desarrollos de real estate, en este caso, en el ámbito del coworking. EE

El cambio de denominación no implica modificaciones en la estructura operativa ni en los compromisos adquiridos con clientes, proveedores y colaboradores.

Para Nealis significa "una evolución de marca orientada a reforzar el posicionamiento del grupo y a consolidar una identidad alineada con su visión de futuro".

Con el lanzamiento de Nealis Infraestructuras, el grupo avanza en su objetivo de "construir el presente y el futuro, trabajando para crear nuevas formas de vivir, de trabajar, apostando por proyectos basados en la calidad, la eficiencia operativa, la innovación y la sostenibilidad como ejes estratégicos de su crecimiento".