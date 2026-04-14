Caja Rural de Teruel abre una nueva oficina de Empresas en Valencia para "reforzar la estrategia empresarial"

Caja Rural de Teruel da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y refuerza su posicionamiento en el ámbito empresarial con la apertura de una oficina de Empresas en Valencia.

Se trata del primer punto de atención especializado de la entidad en la capital valenciana, situado en un enclave estratégico como es la Plaza del Ayuntamiento, uno de los principales centros administrativos y financieros de la ciudad.

La nueva oficina está concebida como un espacio orientado exclusivamente al tejido empresarial y corporativo, desde el que se ofrecerá atención especializada a empresas, autónomos y profesionales.

Para ello, contará con un equipo con amplia experiencia en financiación, gestión de tesorería, comercio exterior y soluciones avanzadas de banca empresarial.

Con esta iniciativa, Caja Rural de Teruel busca afianzar su papel como socio financiero en el impulso de inversiones y proyectos en la Comunidad Valenciana, una región clave por su dinamismo económico y su fuerte orientación exportadora.

Desde la entidad subrayan que esta apertura responde al incremento de la demanda de servicios financieros personalizados por parte de empresas que valoran un modelo de relación cercano, ágil y flexible.

"La economía valenciana destaca por su actividad y por un tejido productivo que se alinea plenamente con nuestra forma de entender la banca, basada en la proximidad y el conocimiento del cliente", señalan desde Caja Rural de Teruel.

Con esta nueva oficina, ubicada en la Plaza del Ayuntamiento, número 19, planta 9, oficina 9G, la cooperativa de crédito refuerza su presencia en la Comunidad Valenciana, donde inició su implantación en 2013 con la apertura de su oficina en Castellón.

La operación se enmarca en una estrategia que combina la expansión territorial con la especialización en servicios de alto valor añadido para empresas, apostando por un modelo de atención personalizado, con capacidad de decisión cercana y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.

Caja Rural de Teruel es una cooperativa de crédito con más de cien años de historia y un firme compromiso con el desarrollo económico y social de su entorno.

Como entidad de banca de proximidad, centra su actividad en la prestación de soluciones financieras personalizadas y transparentes, tanto para el medio rural como para el conjunto del tejido empresarial.

Con sede social en la Plaza Carlos Castel de Teruel, forma parte del Grupo Caja Rural y dispone de una amplia red de oficinas en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, consolidándose como una entidad de referencia en la financiación de personas, empresas y proyectos orientados a un crecimiento sostenible.