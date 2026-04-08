Ya es oficial: puedes pagar hasta 150 euros menos en la Renta si declaras los gastos por la práctica de deporte

La Campaña de la Renta 2025-2026 ya ha comenzado. A partir de este miércoles 8 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar su borrador ante la Agencia Tributaria.

Se calcula que en España son más de 21 millones de personas quienes deben hacerla. Para quienes lo hagan desde la Comunitat Valenciana, existen unas deducciones que pueden reducir el dinero a pagar.

Se trata de unos beneficios fiscales que, más allá de los que aplica el Estado a todos los contribuyentes, son aprobados por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunitat puedes pagar hasta 150 euros menos si declaras los gastos asociados a la práctica de actividades deportivas.

Son las deducciones autonómicas, y estas se aplican en el tramo autonómico de la declaración de la Renta. Esto permite que el importe a pagar sea menor, en caso de que el borrador así lo indique. Si sale a devolver, igualmente el importe será mayor.

Estas deducciones autonómicas son diferentes en cada comunidad, y todas se recogen en el Manual de Renta 2025.

En él se incluyen las que benefician a quienes hayan residido fiscalmente en la Comunitat Valenciana durante más de 183 días en 2025. De ser así, existe una larga lista de deducciones que se pueden aplicar en la declaración.

En cuanto a la situación familiar, existen deducciones por nacimiento, adopción, delegación de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. Igualmente, de personas con discapacidad.

También por nacimiento o adopción múltiples, por familia numerosa o monoparental y por la conciliación del trabajo con la vida familiar.

Por las cantidades destinadas a la custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de hijos o personas adoptadas o acogidas o con delegación de guarda con fines de adopción, menores de tres años, también existen deducciones.

Estos beneficios fiscales también se aplican por contribuyentes con discapacidad igual o superior al 33%, o si la persona tiene más de 65 años. También por ascendientes mayores de 75 años, o de 65 con discapacidad.

Al contratar de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social para el cuidado de personas también existen deducciones.

En relación con la vivienda, se puede aplicar deducción por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda. Eso sí, solo si la renta no supera el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat.

Los jóvenes menores de 35 años que compren su primera vivienda habitual también cuentan con beneficios fiscales, así como aquellas personas con discapacidad que adquieran su vivienda habitual.

También por cantidades procedentes de ayudas públicas destinadas a adquirir o rehabilitar la vivienda habitual, y por arrendamiento o pago por la cesión en uso de la vivienda, entre otras. Residir en un municipio en riesgo de despoblamiento también tiene beneficios.

Existen deducciones por donaciones con finalidad ecológica y por cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo o generación de energía con fuentes renovables. Por ejemplo, las placas solares.

En el ámbito cultural, las donaciones de bienes del Patrimonio Cultural Valenciano y los donativos para conservar y restaurar estos bienes también cuentan con deducciones.

Igualmente, también lo hacen las donaciones destinadas a fomentar la lengua valenciana y las que se utilizan con fines de carácter cultural, científico o deportivo no profesional.

La compra de material escolar, de abonos culturales y de vehículos nuevos pertenecientes a las categorías incluidas en la Orden 5/2020 también cuentan con beneficios.

En cuanto al ámbito sanitario, existen deducciones por tratamientos de fertilidad realizados en clínicas autorizadas, por algunos gastos de salud y por la práctica de deporte y actividades saludables.