La Comunitat logra su "cifra de parados más baja desde 2008" con 288.162 en marzo: es la tercera donde más desciende

El presidente de la Generalitat y la consellera de Industria junto a una trabajadora.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que los datos del paro en la Comunitat Valenciana correspondientes al mes de marzo registran "la cifra de parados más baja desde septiembre de 2008 y tres meses consecutivos entre las autonomías donde más desciende el paro en términos interanuales".

Llorca ha destacado que los datos "confirman que la Comunitat Valenciana avanza en la buena dirección, con un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos".

Los datos del mercado laboral de la Comunitat Valenciana de marzo sitúan el número total de personas desempleadas en 288.162, tras registrarse una reducción de 2.467 parados respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del -0,9%.

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía española donde más baja el paro este mes, ha destacado la Generalitat en un comunicado.

En términos interanuales, el paro ha disminuido en 19.440 personas, un -6,3%, alcanzando la cifra más baja desde septiembre de 2008.

Además, la Comunitat Valenciana es por tercer mes consecutivo, la segunda comunidad, por detrás de Andalucía, en descenso anual de parados.

Pérez Llorca ha puesto en valor el impacto de las políticas activas de empleo orientadas a mejorar la cualificación, facilitar la inserción laboral y atender especialmente a los colectivos con mayores dificultades.

El descenso del paro entre las mujeres ha sido especialmente significativo, con una reducción del -0,9% mensual, situando a la Comunitat Valenciana como la tercera en descenso mensual con 1.632 mujeres paradas menos.

En esta línea, por tercer mes consecutivo es la segunda en descenso anual con 10.885 mujeres paradas menos, -5,8%.

El paro juvenil en menores de 25 años también muestra una evolución positiva, con una caída del 4,6% interanual, es decir, 890 parados menos, registrando igualmente el mejor dato para un mes de marzo en la serie histórica.

Al respecto, la Generalitat ha destacado que Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha activado más de 12 millones de euros en ayudas para que los ayuntamientos contraten a personas jóvenes desempleadas menores de 30 años durante al menos nueve meses.

Pérez Llorca ha destacado que "estos resultados son fruto de una política útil, centrada en las personas y en el apoyo real a nuestros sectores productivos, desde los autónomos y pymes hasta las grandes industrias y productores del sector primario".

De hecho, por sectores de actividad destacan el de la construcción con un descenso interanual del paro de un -13%, la agricultura con un -10%, la industria con un -8,04% y los servicios con una bajada del -6,4%.

Respecto a las afiliaciones en la Seguridad Social, con 2.263.853, afiliados, la mayor cifra alcanzada de afiliados en la Comunidad Valenciana, la administración ha resaltado que por séptimo mes consecutivo la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento porcentual anual de afiliados en España con un +3,58% (78.186 nuevos afiliados), más de un punto respecto al total nacional de 2,46%.

El presidente ha reafirmado el compromiso del Consell con el desarrollo de "medidas eficaces que impulsen la actividad económica y la creación de empleo estable y de calidad, atraigan y retengan el talento, y apoyen una formación centrada en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana".

Así, ha recordado que la semana pasada Labora publicó la convocatoria del Plan de Formación 2026, dotado con cerca de 200 millones de euros, que permitirá más de 4.100 acciones formativas y mejorar la cualificación de más de 58.000 personas en la Comunitat Valenciana.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha incidido también en la importancia de garantizar un entorno de seguridad jurídica, simplificación administrativa e incentivos fiscales, que aporte confianza a empresas e inversores.