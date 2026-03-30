Llorca anuncia 100 millones para empresas y ayudas a autónomos para reducir el impacto de la guerra de Irán

El president durante su comparecencia tras la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. EFE/Ana Escobar

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una nueva línea de créditos bonificados dotada con 100 millones de euros para empresas afectadas por las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

Además, el jefe del Consell también ha destacado la creación de una línea de ayudas a autónomos de sectores como el transporte, la logística y la pesca con una cuantía que se fijará próximamente.

Así lo ha transmitido en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que han participado representantes de varias conselleries, de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), UGT PV y CCOO PV.

Un encuentro en el que se ha abordado la estrategia conjunta para hacer frente a las consecuencias del conflicto sobre la economía valenciana. Según Llorca, la Generalitat pondrá más de 350 millones de euros a disposición de los sectores afectados.

En concreto, ha detallado que el IVF pondrá a disposición del tejido empresarial "en los próximos días" una nueva línea de crédito dirigida a empresas que necesiten liquidez.

Además, la Generalitat pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a autónomos especialmente afectados por la crisis energética, como transportistas ligeros, reparto y logística urbana, pesca artesanal y otras actividades con alta dependencia de vehículos.

Igualmente, a las empresas expuestas al impacto de la guerra se les aplicará una cuota cero en su participación en ferias y misiones internacionales.

El president ha explicado que también se reorientarán las ayudas del programa Inpyme y se flexibilizarán las ayudas de la Generalitat a la internacionalización. Además, también se estudia aumentar el precio máximo de venta del módulo de VPP.

Vuelta de Oltra

Sobre la vuelta a la política de Mónica Oltra, el president ha criticado que "no debería ser la candidata ni estar en activo en la política", ante la causa judicial que tiene abierta.

"Yo ya dije en su momento que, en mi partido, una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por ocultar junto a gran parte de su equipo los abusos sexuales a una menor no podría ser candidato ni candidata", ha opinado Pérez Llorca.

El presidente de la Generalitat ha criticado la "doble moral" y "doble rasero que tiene Compromís o que tiene la izquierda", porque "cuando hay algún proceso judicial que afecta a cualquier político que no sea de su corriente, automáticamente es culpable por el hecho de que lo citen".