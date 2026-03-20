Casa Tarradellas, Vall Companys, Avinatur... los proveedores de Mercadona que más invirtieron en 2025

Con un beneficio de más de 1.700 millones de euros, el 2025 de Mercadona fue "espectacular", como afirmó su presidente Juan Roig. Y es que, la creación de valor se trasladó también a los proveedores, que en 2025 invirtieron 1.700 millones de euros en su estructura.

Tal y como recoge la Memoria Anual de 2025 de la cadena de supermercados, los proveedores e interproveedores especializados de Mercadona llevaron a cabo una inversión total de 1.700 millones de euros, la cual también supuso la creación de 5.200 puestos de trabajo.

El montante aportado por las empresas está destinado "a la puesta en marcha de nuevas fábricas, la modernización y la ampliación de las existentes, la tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas o la introducción de mejoras en los procesos", explica Mercadona.

De acuerdo con el análisis ofrecido por la cadena, Casa Tarradellas se mantiene un año más como el proveedor con mayor volumen de inversión de todos los ejemplos aportados por Mercadona. El año anterior, en 2024, ya fue de los más destacados.

En este último ejercicio ha superado sus propios registros. La compañía catalana de alimentación invirtió en 2024 un total de 104 millones de euros, un total que superó en 2025 con una inversión de 117 millones.

La empresa, vinculada a categorías como pizzas y otros productos y alimentos, está seguida de una compañía gallega en el ranking de mayor inversión económica para la mejora de su infraestructura como proveedor de Mercadona.

Se trata de Vall Companys, un grupo agroalimentario con el foco sobre la alimentación saludable, que también ha incrementado sus cifras de inversión, alcanzando un total de 70 millones de euros invertidos en 2025.

Bajo una filosofía de "crecimiento compartido", la cadena de supermercados reivindica la necesidad de establecer un clúster industrial que "repercuta directamente en las economías locales".

"En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran 370 transportistas, ha vuelto a consolidar su liderazgo en el sector, tal y como demuestran sus cifras", destaca Mercadona.

La lista de proveedores

Entre los ejemplos que destaca Mercadona aparecen grupos relevantes en la cadena de suministro como Avinatur (60 millones) y Covap (29 millones) en Andalucía.

En Aragón destacan Profand (33,1 millones) y Vidrio (15 millones); mientras que en Castilla-La Mancha aparecen Incarlopsa (60 millones) y Schreiber Foods (13 millones).

También se menciona a Cerealto (38 millones en Palencia) y Entrepinares (27 millones en Valladolid) en Castilla y León. En Cataluña, junto a Casa Tarradellas, Mercadona destaca Essity (45 millones).

Por su parte, en la Comunitat Valenciana, la cadena destaca Familia Martínez (40 millones), proveedora de carne a la cadena, y RNB (35 millones), principal proveedor de cosméticos de la compañía.

Crecimiento en Portugal

Al igual que la inversión y la creación de valor crecen en el territorio nacional, en Portugal la compañía destaca seis ejemplos.

Explica las inversiones de empresas como Navigator, con 2,5 millones en Aveiro; Lourofood, con 8,5 millones en Braga; Schreiber Foods, con 11 millones en Castelo Branco; Lusiaves, con 37 millones en Leiria; Patrícia Pilar, con 14 millones en Lisboa; y Maredeus, con 20 millones en Setúbal.

En 2025, el volumen total de compras superó los 31.700 millones de euros, con la gran mayoría procedente de España y una parte menor de Portugal, la cual alcanza los 1.500 millones de euros.

Resultados

En términos generales, el año "espectacular" que firmó la cadena se explica desde los datos. Con una facturación que creció hasta los 41.900 millones de euros. Se trata de un aumento del 8% respecto a 2024, cuando los ingresos fueron de 38.000 millones de euros.

Del total de los ingresos, 39.766 millones corresponden al negocio de Mercadona en España y, los 2.092 restantes, al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía.

En total, un beneficio que ha aumentado un 25% respecto a 2024, año de la dana, donde alcanzó los 1.384 millones de euros.