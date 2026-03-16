Pedro Fresco, experto en energía renovable: "Somos dependientes en Europa, no tenemos gas ni petróleo ni lo tendremos"

La dependencia energética española es uno de los grandes temas de debate en el sector; más si cabe en el contexto geopolítico actual condicionado por el conflicto en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, que ya tuvo impacto en el suministro de gas al país.

"Tenemos un enorme problema de dependencia energética en Europa porque no tenemos ni petróleo ni gas ni lo vamos a tener, y al final eso representa el 75% de nuestros consumos energéticos", destaca Pedro Fresco, director general de AVAESEN.

Como experto en energías renovables, acaba de escribir un libro. En 'El arte de impulsar el cambio', el experto aporta "una visión positiva" sobre la transición energética.

"La transición energética tiene unos principios sólidos porque está basada en tecnologías competitivas", explica sobre esa visión optimista.

En lo vinculado a la actualidad energética en un contexto geopolítico inestable, Fresco devuelve la incertidumbre y 'responsabilidad' energética a Europa. "Tenemos un enorme problema de dependencia energética en Europa porque no tenemos ni petróleo ni gas", asegura.

El experto añade que esta carencia estructural condiciona el sistema energético del continente, ya que "no lo vamos a tener, y al final eso representa el 75% de nuestros consumos energéticos". La dependencia exterior sigue siendo masiva.

La reciente escalada de tensión en Oriente Medio ha hecho saltar las alarmas en los mercados energéticos. El encarecimiento del gas y del petróleo recuerda nuevamente la fragilidad estructural del sistema energético europeo.

"Tras la invasión de Ucrania, Europa logró reducir su dependencia energética de Rusia", explica. Sin embargo, según Fresco, lo hizo "a costa de generar una nueva relación de dependencia con Estados Unidos".

El experto sostiene que esta nueva relación es "más fuerte todavía que la de Rusia" y la describe como "una especie de guerra fría", donde intentan aprovechar la debilidad energética europea.

Ante este panorama, Fresco defiende que "la respuesta no debe ser relajar las políticas climáticas". "Es necesario acelerar la transición energética y reforzar los recursos destinados a ella", sostiene.

Tres tecnologías

Según su análisis, con tres tecnologías clave Europa podría eliminar "prácticamente dos tercios de su consumo de combustibles fósiles". Estas tecnologías son renovables, movilidad eléctrica con baterías y bombas de calor.

Las energías renovables permitirían sustituir gran parte de la generación fósil. A su vez, la movilidad eléctrica ayudaría a reducir la dependencia del petróleo en el sector del transporte europeo.

En concreto, esta tecnología permitiría eliminar aproximadamente el 50% del petróleo importado para el transporte, mientras que las bombas de calor reducirían significativamente el consumo de gas en climatización e industria.

A pesar de estas oportunidades, la transición energética atraviesa turbulencias políticas. Fresco advierte de la "hostilidad absoluta" de la nueva administración estadounidense liderada por Donald Trump hacia las energías limpias.

En Europa también se perciben señales de freno. La nueva composición política del Parlamento Europeo ha facilitado la relajación de algunas medidas climáticas, como la prohibición del motor de combustión prevista para 2035.

El experto considera que estas políticas suponen "un error", ya que ralentizar la descarbonización "solo prolonga la dependencia europea de los combustibles fósiles y aumenta la vulnerabilidad geopolítica del continente".

Energía nuclear

En España, el debate energético también incluye la posible ampliación de la vida útil de centrales nucleares como Almaraz o Cofrentes.

Sin embargo, para Fresco, extender la vida nuclear "no puede suponer un freno a la instalación de energías renovables", ya que sostiene que el desarrollo renovable es "clave" para garantizar la seguridad energética del país.

"Actualmente, España cuenta con unos 50.000 megavatios de capacidad eólica y solar autorizados, además de 12.000 megavatios en tramitación para baterías, inversiones estratégicas para el futuro energético nacional", apunta.

Las cifras globales muestran además el fuerte ritmo de crecimiento renovable. Mientras el aumento neto anual de capacidad nuclear fue de apenas 133 megavatios, esa misma energía solar “se instala en dos horas”.

"Cuando la energía nuclear puede suponer un freno para las renovables, es cuando hay que empezar a prescindir de ella", concluye en un contexto en el que muchos países europeos han optado por reforzar sus centrales.