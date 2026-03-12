Confirmado: la ayuda de hasta 3.000 euros para comerciantes autónomos, pymes o empresas disponible hasta el 31 de marzo

Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales de hasta 3.000 euros a las inversiones en el comercio local, disponibles desde este jueves y hasta el próximo 31 de marzo.

Con la publicación en el BOP de la convocatoria, arranca el período previsto de 20 días naturales para que las personas y las empresas interesadas puedan presentar sus solicitudes.

La principal novedad de este año es que contempla subvenciones a las inversiones efectuadas por los comercios, ya sean de modernización y mejora de las infraestructuras y equipamientos; de digitalización e innovación tecnológica; o de eficiencia energética y sostenibilidad.

En total, se dispone de un presupuesto inicial de más de 1,6 millones de euros (1.642.013,75 €), lo que supone un incremento de casi 135.000 euros respecto a la convocatoria del 2025.

Pero todavía existe la posibilidad de incrementar la cantidad en 500.000 euros más, previa autorización del gasto correspondiente, igual que se hizo el año pasado.

De un presupuesto inicial de 1,5 millones, finalmente se acabó otorgando subvenciones por importe de 1,9 millones de euros, lo que permitió beneficiar a un total de 1.236 negocios de la ciudad de Valencia.

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha recordado que se subvencionará hasta el 100% de los gastos justificados (excluidos los impuestos) hasta un máximo de 3.000 euros.

El gasto total mínimo subvencionable será de 1.000 €. Los beneficiarios pueden ser desde comerciantes autónomos, pymes, o personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que dispongan de un local en la ciudad abierto al público a nivel de calle o en centros comerciales, con licencia municipal.

El objetivo, ha resaltado Ballester, es apoyar proyectos que mejoren la competitividad y la innovación en el sector comercial y de servicios de la ciudad, desde una triple óptica.

En primer lugar, modernizar y renovar las infraestructuras y equipamientos; en segundo, promover la digitalización y la innovación tecnológica; y, por último, mejorar la eficiencia energética de los comercios, promoviendo la sostenibilidad.

Entre las mejoras susceptibles de recibir ayudas, en las bases se incluyen, por ejemplo, la eliminación de barreras arquitectónicas, la adquisición de mobiliario, la mejora de la seguridad o la instalación de programas para la gestión de inventario.

También la implantación del programa Verifactu, la compra de equipamiento informático, la instalación de iluminación LED o la renovación de equipos de climatización, entre otras muchas.