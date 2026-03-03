La Generalitat y los empresarios, "vigilantes" ante el impacto de la ofensiva en Irán sobre la economía valenciana

El presidente de FVET, Carlos Prades; el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el responsable de la CEV, Vicente Lafuente. CEV

El Gobierno valenciano y los empresarios se encuentran muy pendientes de la escalada bélica en Oriente Medio. Un contexto geopolítico que les obliga a estar "vigilantes" por el posible impacto que pueda tener sobre la economía valenciana y sectores como el cerámico.

Así lo han manifestado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y los presidentes de la CEV, Vicente Lafuente, y FVET, Carlos Prades, en declaraciones a los medios antes de la presentación de un informe sobre el impacto del sector logístico por carretera en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Mus ha admitido que los ataques preocupan "mucho" a la Generalitat porque hay sectores valencianos "muy dependientes del gas, especialmente el sector cerámico en Castellón, que es muy sensible a esos cambios".

Además, ha señalado que este tipo de conflictos hacen más necesario todavía que la Comunitat Valenciana tenga más autonomía energética y sea "menos dependiente" de fuentes del exterior.

El también conseller de Medio Ambiente ha abogado por aumentar la capacidad de energías renovables, así como en el biogás y en la tecnología que potencie la autonomía energética.

También ha vuelto a defender "seguir manteniendo esa lucha por el alargamiento de la vida nuclear de Cofrentes", más allá del cierre planteado por el Gobierno para esta central en 2030.

"En todo lo que tiene que ver con la energía necesitamos ser mucho más autosuficientes", ha reivindicado, y ha instado a estar pendientes de cómo evoluciona el conflicto, cuánto se prolonga y cuál es su incidencia.

Preguntado por la afectación de las exportaciones del sector cerámico, Mus ha reconocido que también preocupa el efecto que pueda tener en las exportaciones de un sector que "sabe lo que es una crisis de gas y de energía con la guerra de Ucrania, y también de materiales".

En representación de los empresarios, el presidente de la CEV, Lafuente ha indicado que todavía "es pronto" para saber el impacto del conflicto y que hay que estar pendientes de su duración.

"Si fuera un conflicto corto, sería anecdótico lo que está sucediendo, pero en este momento lo único que podemos ver es un riesgo de subida de los costes de los combustibles", ha destacado.

"Por lo tanto, esto va a afectar directamente al sector del transporte y va a conllevar una subida, un alza de los precios sobre todo al sector cerámico de Castellón, que es intensivo en consumo de gas", ha explicado.

Hoja de ruta

La hoja de ruta presentada en esta jornada es el resultado de ocho sesiones con 53 entidades del sector logístico y de sectores industriales estratégicos como el agroalimentario, automoción, cerámico, textil, químico, metal y envase y embalaje, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El proceso se ha desarrollado en dos fases: una primera de análisis interno del transporte por carretera, centrada en eficiencia inteligente, toma de decisiones basada en datos, trazabilidad total y logística verde, así como una segunda de contraste con los sectores industriales.

Han presentado seis grandes retos a desarrollar: la digitalización fragmentada y la falta de interoperabilidad; las ineficiencias en planificación y operaciones; la escasez de talento y la brecha generacional; la trazabilidad incompleta en la cadena de suministro; los riesgos físicos, climáticos y cibernéticos; y la transición hacia flotas de bajas emisiones.

Durante su discurso, Martínez Mus ha defendido que esta meta no se alcanza "solo con infraestructuras físicas" sino con "inteligencia operativa, con datos compartidos, con talento cualificado y con empresas que compiten en eficiencia y sostenibilidad".

En este contexto, el vicepresidente ha subrayado que el documento, elaborado desde la escucha activa y el trabajo conjunto con el sector, es además una "base sólida para decisiones públicas y privadas, un instrumento para transformar preocupaciones dispersas en acciones medibles".

La Mesa se enmarca en la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028, que fija como metas aumentar el peso de la industria en el PIB autonómico, movilizar 2.000 millones de euros de inversión pública e inducir más de 10.000 millones de inversión privada para transformar el tejido productivo.

"No hay reindustrialización sin logística competitiva, ni industria fuerte sin cadenas de suministro resilientes", ha afirmado el conseller, quien ha destacado que la logística "es una pieza estratégica y un habilitador transversal del crecimiento".

La constitución formal de la Mesa el 6 de marzo de 2025 se produce además en un contexto marcado por la dana de 2024, que evidenció la importancia de la resiliencia logística, añaden desde la Generalitat.

En este marco, añade, el Plan Endavant y la iniciativa B.18.1 permiten acelerar la digitalización y la transición hacia flotas de bajas emisiones.