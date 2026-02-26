Las emprendedoras de 22 años que consiguen 100.000 euros de financiación para su empresa con inversión de Roig

Las jóvenes valencianas Claudia Silvestre e Irene Canals han logrado llegar a los 100.000 euros tras cerrar una ronda de financiación para su empresa gracias a la participación de la sociedad de inversión de Juan Roig.

Se trata de un paso más que importante para su proyecto, Ola Creators, una plataforma especializada en la contratación de perfiles creativos para redes sociales.

Así, lo que empezó como una iniciativa de dos jóvenes emprendedoras ha logrado ya el apoyo de Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, que pertenece a Marina de Empresas, y Hortensia Roig, presidenta de EDEM.

La plataforma nació con el objetivo de contratar perfiles creativos -como creadores de contenido, social media managers y community managers- para redes sociales.

El proyecto lleva un año en marcha, y este mismo 2026 dieron un paso más: "Acabamos de constituir la empresa y hemos firmado el pacto de socios. Hoy empezamos el mayor reto de nuestras vidas", anunciaron en enero en redes sociales.

Ahora, con esta operación, la compañía podrá "acelerar el crecimiento de su plataforma y consolidar su posicionamiento como el sistema de referencia para empresas que buscan contar en su equipo con perfiles creativos para redes sociales", señala la entidad en un comunicado.

En un contexto en el que las redes sociales tienen cada vez más protagonismo, las empresas compiten por atraer talento creativo.

Sin embargo, las plataformas tradicionales de empleo no permiten evaluar adecuadamente este tipo de perfiles, ya que el valor real de un creador se demuestra en su contenido y en sus habilidades creativas, no en un currículum.

Ola Creators soluciona este problema al integrar portfolios y ofertas en una sola plataforma, permitiendo a las empresas evaluar candidatos por sus vídeos, reduciendo así el tiempo de selección.

Además del enfoque por portfolio, han desarrollado un algoritmo de recomendación que evalúa los vídeos de los candidatos con IA y los ordena según sus habilidades creativas e idoneidad para el puesto.

Más allá de la tecnología, han construido una comunidad de más de 2.000 creadores que ya están registrados en su plataforma.

"Irene y Claudia reflejan cómo se impulsa el talento y emprendimiento desde Marina de Empresas, se formaron en EDEM, fundaron su empresa en Lanzadera, y ahora Angels les acompaña en el capital para seguir creciendo", destaca el director general de Angels, Pepe Peris.

Por su parte, Claudia e Irene, fundadoras de Ola Creators, aseguran: "Las marcas necesitan creadores capaces de generar contenido auténtico y alineado con su identidad. Sin embargo, las plataformas de contratación actuales no permiten evaluar ni validar este talento, pese a que hay muchos creadores preparados para aportar valor real".