Las pernoctaciones turísticas en Valencia rozan los 6 millones en 2025 pese a registrar un "ligero descenso" por la dana

Valencia abre el año con el turismo como referencia en la ciudad. Las cifras del 2025 avalan el crecimiento que ha tenido el sector con respecto a los últimos ejercicios, ya que, en este último año la ciudad ha tenido casi 6 millones de pernoctaciones.

Así se desprende del balance turístico del 2025 elaborado por Visit Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. Datos que ha dado a conocer la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet.

"Valencia cerró 2025 con cifras sólidas y un sector estable", ha asegurado Llobet. En cuanto a las cifras de pernoctaciones, han aumentado un 8% respecto a 2023.

Sin embargo, aunque las cifras han descendido con respecto al año 2024, han detallado que la comparativa es difícil de analizar por el impacto de la dana.

Por otro lado, en cuanto a más datos del sector, Visit Valencia ha detallado que la estancia media de los turistas es de 2,48 noches en Valencia. "Pese a que es más baja que otros años, es algo que también se está viendo en otros destinos nacionales", ha apuntado Llobet.

Por otro lado, el precio medio de la estancia es de 117,23 euros. Mientras, en cuanto a las llegadas aéreas, las cifras arrojan 5,9 millones de personas que pasan por el aeropuerto de Manises. "Se está produciendo la desestacionalización del destino", han detallado.

Todos estos datos se encuentran en la línea de "la estrategia de turismo sostenible que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Valencia". "Hay que encontrar el equilibrio y que el turismo tenga un valor añadido para la ciudad", ha asegurado la concejala.

En este sentido, Llobet también se ha referido a las cámaras que se dispondrán en la ciudad, destacando que supondrán un "giro a la política de innovación" de la ciudad.

De igual manera, ha detallado que espera que estén dispuestas "antes de verano". "Ya hemos elegido los puntos para tener información de toda la ciudad". Además, ha concretado que se hará un primer piloto con 10 cámaras.

"Luego, estamos desarrollando la PID (Plataforma Inteligente de Destinos) con fondos europeos Next Generation. Es un proyecto de 3 millones de euros para crear el cerebro turístico de la ciudad. El plazo de ejecución es junio de 2026, lo cual es un desafío enorme porque hay que licitar y ejecutar en muy poco tiempo", ha detallado sobre la estrategia de la ciudad.

Focus

Durante la presentación de resultados, también se ha dado a conocer la nueva herramienta turística de Valencia: Focus, que ha sido presentada por el director de la Fundación Visit València, Tono Franco.

"Se trata de una nueva herramienta abierta a todo el mundo que permite tomar decisiones a partir de los datos y no basándose en la intuición", ha asegurado.

"Es un sistema de inteligencia turística abierto con una serie de fuentes robustas y certificadas", ha explicado. El sistema cuenta con 12 fuentes de datos, entre las que destacan el INE, Segittur o Fowardskeys, o la Turisme CV.

En la herramienta se han invertido 400.000 euros y entre otras fuentes cuenta con más de 175.000 encuestas a visitantes sobre su experiencia en la capital. En total, 125 millones de datos configuran Focus.