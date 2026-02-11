Pérez Llorca brinda a Juan Roig y Boluda su primer anuncio económico: la empresa familiar no pagará Sucesiones

Ante el hombre que le debe ungir como candidato, y ante el colectivo que le debe votar. Así se encontraba este martes Juan Francisco Pérez Llorca, acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Apenas dos meses después de su toma de posesión como presidente de la Generalitat Valenciana, el dirigente acudió por primera vez a la cita anual de los grandes empresarios valencianos, la asociación del presidente de Mercadona, Juan Roig, presidida por el naviero Vicente Boluda.

Consciente de lo que se juega, Pérez Llorca reservó para la ocasión el primero de sus grandes anuncios económicos: la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para facilitar la continuidad de las empresas familiares.

También una modificación del 25% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y sobrinos para el presente 2026 que se elevará al 50% en 2027.

La promesa avanza en la línea de lo prometido por el PPCV en las elecciones de 2023, un programa electoral con rebajas fiscales pendientes que fueron aparcadas por la dana.

El gesto era casi obligatorio. Pérez Llorca, el primer presidente valenciano que es verdaderamente empresario -su familia se dedica al negocio hotelero- debía ahondar en dichas políticas.

Restan apenas 15 meses para que tengan lugar las elecciones autonómicas, menos aún para que Feijóo ejerza la potestad que el PP otorga a su dirección nacional para la elección del candidato a los comicios. El calendario exige acciones como la de este martes.

Boluda, Feijóo y Pérez Llorca. EE

Pérez Llorca, durante su intervención en el Roig Arena de Valencia -con mención expresa al anfitrión, Juan Roig- aprovechó también para exhibir el catálogo de promesas fiscales ya cumplidas por el PP valenciano.

Expuso que su Gobierno ha suprimido ya el impuesto de sucesiones y donaciones entre hijos, cónyuges y padres. Tal decisión, según dijo, ha tenido como consecuencia que "las donaciones se hayan incrementado en torno a un 60%".

"La recaudación que hemos recibido de las donaciones en las sucesiones, después de eliminar en caso de grado 1 y grado 2, ha supuesto también un incremento del 60%", afirmó.

El president recordó que se ha reducido el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 9, con un tipo "superreducido para los jóvenes menores de 35 años de la compra de su vivienda", del 8 al 6%.

Llorca agregó además que el 90% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y aportan y generan en torno al 80% del empleo y del PIB.

Por ello, anunció que "va a haber una nueva modificación del impuesto de sucesiones y donaciones para facilitar su continuidad".

"Una medida que suprime el 99% del impuesto en empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales, participaciones de sociedades, y que va a permitir ampliar a los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado", detalló.

"Yo estoy convencido de que es compatible bajar impuestos y garantizar servicios públicos fuertes. Para conseguirlo, debemos seguir impulsando una economía sin trabas que cree empleo", manifestó.

El president también presumió de "reducir la hiperregulación normativa, bajando los impuestos, especialmente a las clases medias trabajadoras, y por supuesto defendiendo a nuestros sectores productivos frente a aquellos países que están compitiendo de forma desleal".

En su discurso, Pérez Llorca incidió en la necesidad de las administraciones de hacer una política útil y una gestión eficiente porque “es compatible bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos fuertes”.

Pérez Llorca, durante su intervención en AVE. EE

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), Emi Boix, celebró el anuncio de Pérez Llorca. "Se han escuchado nuestras peticiones y se va a poner en marcha unas medidas que beneficiarán directamente a las empresas familiares de la comunidad", afirmó.

"Con la futura modificación del impuesto de sucesiones y donaciones contaremos con un paso clave para favorecer el relevo generacional y garantizar la continuidad de nuestros negocios", valoró.

Boix destacó que la ampliación de los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado y la extensión de la bonificación a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado "son medidas que, sin duda, aliviarán la carga fiscal y permitirán a nuestras empresas seguir creciendo y generando empleo".

No obstante, la presidenta de Ivefa consideró también que estas iniciativas, pese a ser "un paso importante y en la dirección correcta", deben complementarse con nuevas.

"No podemos quedarnos aquí, es fundamental seguir trabajando conjuntamente con la Generalitat ya que la unión y la cooperación entre las instituciones y los agentes son clave para superar obstáculos y continuar creciendo económica y socialmente", zanjó.

Contexto propicio

Como informó este martes EL ESPAÑOL, los recientes resultados electorales propician que Pérez Llorca se acabe convirtiendo en el candidato autonómico del PP Valenciano.

Además de ser el mejor posicionado por ser ya el president, se beneficia de una doble circunstancia derivada del auge de Vox.

El estancamiento del PP en las encuestas y resultados impide a los populares exigir a Pérez Llorca una gran expectativa de voto para nombrarlo candidato.

A su vez, el crecimiento de Vox lo convierte en un gran activo del PP, por tener en su haber la buena relación con su único socio parlamentario.