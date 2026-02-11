Ivace+i moviliza 10 millones de euros para I+D y convoca dos nuevos programas vinculados a soberanía tecnológica

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para proyectos de I+D de 2026 con un fondo de 10 millones de euros.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, también ha señalado que la principal novedad para este nuevo ejercicio es la incorporación de dos programas en el marco de la soberanía tecnológica europea.

En línea con la Plataforma Europea de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), Ivace+i ha diseñado las líneas PIDI STEP CV y PIDCOP STEP CV para financiar proyectos en tres sectores estratégicos.

En concreto, se trata de la investigación tecnológica profunda, las tecnologías digitales avanzadas y la biotecnología, tal y como ha detallado la administración autonómica.

Estos dos programas, que contarán con una dotación total de tres millones de euros, están cofinanciados al cien por cien por el Programa de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

En cuanto al objetivo, buscan "reforzar la soberanía económica de la Unión y reducir la dependencia de mercados externos en estos sectores clave".

Otra de las novedades de los dos nuevos programas STEP es que las empresas deberán destinar al menos un 10 por ciento del presupuesto del programa a la contratación de un centro de investigación.

De esta manera, según la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, "asegura la transferencia efectiva de conocimiento al tejido industrial y aumenta la calidad técnica de las innovaciones que se realicen en nuestro territorio".

"Con estas ayudas no solo apoyamos a las empresas de la Comunitat Valenciana sino que las situamos en el mapa de la autonomía estratégica europea", ha agregado Cano.

Los proyectos desarrollados deberán encuadrarse en alguno de los entornos de especialización contemplados por Ivace+i en el ámbito de la I+D e innovación empresarial de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3CV).

Los dos nuevos programas se suman a las líneas convencionales I+D PYME e I+D en Cooperación con grandes empresas, que ayuden a dar solución a posibles necesidades científicas o tecnológicas.

El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 31 de marzo, ha precisado la Generalitat.

Costes subvencionales

La convocatoria de I+D de 2026 cubre los gastos derivados de la contratación de servicios externos (asistencia técnica, consultoría y equivalentes), de la adquisición de patentes y licencias.

Asimismo, se cubren los gastos del personal investigador, del personal técnico y del personal auxiliar, los procedentes de la adquisición de materias primas, así como los de la amortización del instrumental y el equipamiento necesario para la realización del proyecto.