Adiós a la mítica Perfumería Prieto: la empresa valenciana anuncia el cierre de todas sus tiendas tras 70 años abiertas

La empresa valenciana Perfumería Prieto dice adiós. De hecho, casi de manera inmediata. La firma ha anunciado el cierre de todas sus tiendas tras permanecer abiertas 70 años, algo que ha sorprendido a trabajadores y clientes.

Ahora, un gran cartel agradece a los clientes "por estos 70 años", y anuncia una "liquidación por cierre": ofrecen "descuentos especiales en toda la tienda".

Así, la cuenta atrás para bajar la persiana por última vez ya ha comenzado. Estos descuentos en tienda se ofrecen hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que será el último día para comprar en Prieto.

Esta mítica tienda de perfumería, cosmética y maquillaje de origen valenciano cuenta con una veintena de tiendas distribuidas por toda la Comunitat, Murcia y Tarragona.

En concreto, 12 tiendas se ubican en la provincia de Valencia, 2 en Alicante y 2 en Castellón. Fuera de la Comunitat, Murcia alberga 5 y Tarragona, 1 local.

Nadie esperaba la noticia del cierre de la empresa. De hecho, la firma no ha realizado un comunicado oficial para informar de esta decisión.

Eso sí, los clientes han recibido un mensaje de texto donde Prieto agradece su presencia estos años: "Agradecidos a nuestros clientes, Perfumería Prieto cierra sus tiendas".

Esta decisión no solo afecta a las tiendas Prieto, sino también a sus trabajadores. Todo apunta a que la empresa estaría preparando ya un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectará a toda la plantilla.

Si bien la firma no detalla cuántas personas forman parte de ella -ya que, recordemos, no han lanzado un comunicado oficial sobre su decisión de cierre- en la plataforma LinkedIn se pueden intuir algunos detalles.

La empresa, dedicada al comercio al por menor y con sede en Alcàsser (Valencia), destaca tener entre 201 y 500 empleados entre dependientes, personas de almacén y otros puestos.

Se trata de una cadena familiar, como explican en la propia web de Perfumería Prieto, "con más de 50 años de experiencia en el sector".

Además, detallan, "desde 2013 ofrece la posibilidad de comprar online" en la web "desde su domicilio y las 24 horas del día con las mejores ofertas del mercado".

Así, sin muchos detalles y -por el momento- con algo de incertidumbre, Prieto se despedirá de sus clientes a finales del mes de marzo.