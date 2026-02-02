Arrancan las obras del primer centro de datos en Valencia: generará 100 empleos directos y abrirá en 2027

NxN Data Centers ya ha iniciado las obras para abrir en Valencia el primer centro de datos. Situado en Vara de Quart, la previsión es que este centro genere 100 empleos directos y unos 500 indirectos.

El proyecto, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027, cuenta con una inversión de 60 millones de euros y dispondrá de 6.500 metros cuadrados de superficie, 5 MW de potencia y un diseño concebido desde su origen como "referente en sostenibilidad", según la empresa.

En el acto de colocación de la primera piedra, el presidente ejecutivo de NxN Data Centers, Javier Salas, señaló que "el comienzo de estas obras marca el inicio de una infraestructura clave para el desarrollo tecnológico y digital de la Comunitat Valenciana".

"Este centro de datos se distinguirá por su eficiencia energética, excelencia operativa y adaptación al cliente", afirmó.

El centro de datos de la capital del Turia es el primero de una red de infraestructuras que NxN pondrá en marcha en los próximos años.

NxN Data Centers es una plataforma española de centros de datos de nueva generación diseñada para "atender la creciente demanda de almacenamiento y computación en España y Portugal, ofreciendo servicios avanzados de computación y almacenamiento para empresas y administraciones públicas".

Creación de empleo

El centro de datos de NxN impulsará la creación de empleo cualificado tanto en las áreas de negocio como en el ámbito técnico y operativo.

Por un lado, el proyecto buscará perfiles especializados en marketing y gestión comercial, gestores de diferentes canales de venta y comerciales de venta directa.

Por otro lado, en las funciones técnicas y operativas se requerirán perfiles con estudios universitarios o de Formación Profesional vinculados a cada puesto.

Se incluyen técnicos en soporte y operación de instalaciones y redes de telecomunicaciones, técnicos en sistemas informáticos y hardware de inteligencia artificial (IA), técnicos en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de climatización, así como ingenieros industriales del área de mantenimiento, ingenieros de redes de comunicaciones y sistemas de IA e ingenieros de procesos.

Igualmente, la compañía tiene la vocación de establecer colaboraciones con centros de formación profesional, universidades y programas de empleo para impulsar la capacitación en ámbitos como IT, energía, mantenimiento e infraestructuras críticas.

El edificio ha sido diseñado conforme a los criterios de construcción sostenible BREEAM, con categoría excelente.

Entre las principales características del centro destacan el consumo de agua cero y el uso exclusivo de energía procedente de fuentes 100% renovables.

Asimismo, el diseño incorpora tecnologías bajas en carbono, sistemas energéticos de alta eficiencia, iluminación exterior respetuosa con el entorno y una planificación orientada a minimizar cualquier impacto ambiental.

Desde el punto de vista tecnológico, el centro contará con un diseño híbrido de refrigeración capaz de soportar sistemas estándar, líquida e inmersión simultáneamente, preparado para entornos de alta densidad y para atender proyectos de inteligencia artificial y supercomputación.

Primera piedra

Este lunes se celebró el acto de colocación de la primera piedra del centro de datos, en el que participó la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de Valencia, Paula Llobet; el director general de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC) de la Generalitat, Javier Balfagón, y el director gerente de Istec Digital de la Generalitat, Juan Alegre.

Llobet trasladó el apoyo del Ayuntamiento al centro de datos "porque se trata de un proyecto estratégico que refuerza la apuesta de Valencia por la innovación, la atracción de inversión tecnológica y la creación de empleo cualificado".

"Va a generar economía, empleo y retención del talento", subrayó.

La concejala destacó “la importancia de Vara de Quart como enclave estratégico para el desarrollo económico de la ciudad".

En este sentido, afirmó que "este proyecto encaja plenamente en la estrategia municipal de consolidar la zona como un gran distrito industrial e innovador, en una nueva etapa marcada por más de 100 millones de euros de inversión privada orientada a un modelo productivo más tecnológico y avanzado".