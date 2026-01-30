Estudiantes de la UPV diseñan una microtuneladora para competir entre los ocho equipos de un reto de Elon Musk

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha presentado el proyecto Talpa Tunneling UPV, un equipo estudiantil dedicado al diseño y desarrollo de microtuneladoras de vanguardia que competirá como finalista en la Not-a-Boring Competition 2026, organizada por The Boring Company, la empresa de infraestructuras fundada por Elon Musk.

El centro universitario, en un comunicado, resalta que se trata de "un hito de alcance internacional", ya que solo ocho equipos universitarios de todo el mundo han sido seleccionados para participar en esta competición, considerada "el mayor reto técnico universitario en el ámbito de la microtunelación".

El acto, presidido por el rector de la UPV, José Capilla, ha servido para poner en valor un proyecto que se enmarca en Generación Espontánea, el programa pionero de la universidad que impulsa el aprendizaje práctico a través de equipos multidisciplinares formados por estudiantes.

En la actualidad, Generación Espontánea reúne a más de 3.000 estudiantes distribuidos en 65 equipos, consolidándose como uno de los mayores ecosistemas universitarios de innovación aplicada.

Talpa Tunneling UPV competirá a finales de marzo de 2026 en Bastrop (Texas), en las instalaciones centrales de The Boring Company, junto a otros siete equipos universitarios seleccionados a nivel mundial.

Estos son UATXcavators, de la Universidad de Austin (Texas); CU Hyperloop, de la Universidad de Colorado Boulder; Smith Engineering Hyperloop, de Queen's University (Canadá); The Diggeridoos, de Virginia Tech; Penn Hyperloop, de la Universidad de Pennsylvania; Boring Illinois, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign; y Dig'em Aggies, de Texas.

La competición reúne a estos ocho equipos en un desafío técnico presencial de aproximadamente ocho días, en el que se evalúan la velocidad de excavación, la innovación tecnológica y la precisión de navegación, con el objetivo emblemático de "beat the snail".

Durante su intervención, el rector José Capilla ha subrayado el valor estratégico de este tipo de iniciativas dentro del modelo educativo de la UPV, destacando que "Talpa Tunneling es un ejemplo claro de lo que significa estudiar en la UPV: aprender haciendo, enfrentarse a retos reales y trabajar con un altísimo nivel de exigencia técnica".

En este sentido, ha señalado que "Generación Espontánea permite que el estudiantado transforme el conocimiento académico en soluciones reales, capaces de competir entre los mejores equipos universitarios del mundo".

Además, Capilla ha querido reconocer el papel del equipo como representantes de la universidad fuera de nuestras fronteras, afirmando que "estos estudiantes son auténticos embajadores de la marca UPV en el mundo; representan el talento, la capacidad de innovación y el espíritu emprendedor de nuestra universidad", y ha concluido deseándoles "toda la suerte del mundo en esta competición internacional, porque para la UPV ya son ya un motivo de orgullo".

Talpa Tunneling UPV representa un ejercicio completo de ingeniería de sistemas en un "entorno real, abordando todas las fases del desarrollo de una microtuneladora funcional: diseño, construcción, integración y validación de un prototipo capaz de excavar de forma autónoma bajo estrictas restricciones técnicas".

El prototipo cuenta con un diámetro de 0,6 metros, un peso aproximado de 1.500 kg y está orientado a entornos urbanos. Su objetivo es la excavación autónoma de un túnel de 30 metros lineales, con una potencia total cercana a los 60 kW. El sistema de corte alcanza torques superiores a 4 kNm, "lo que permite trabajar en cualquier tipo de terreno habitual en competición".

Dispone, además, de un sistema hidráulico que opera a 125 bar y genera una fuerza de empuje de unos 45 kN, navegación autónoma basada en sensores LiDAR, gestión inteligente de energía y un sistema de extracción de escombros mediante tornillo sin fin accionado por motor eléctrico independiente.

La estructura se basa en un chasis modular de acero S275, diseñado para soportar cargas dinámicas durante la excavación.

El equipo se organiza en distintos departamentos -mecánica, electrónica y operaciones- que se dividen a su vez en subsistemas especializados, reproduciendo la estructura de un proyecto industrial real.

La capitana del equipo, Beatriz de Silva Espinar Hernández, ha destacado el carácter innovador del proyecto y la relevancia de la clasificación obtenida, señalando que "este febrero hace un año exactamente que comenzamos a trabajar en este proyecto y queríamos demostrar que en un sector tan tradicional como la construcción de túneles todavía hay mucho margen para innovar".

En este sentido, ha explicado que el equipo se ha centrado en las tuneladoras "como foco principal para plantear métodos más rápidos, precisos y seguros".

Beatriz de Silva ha subrayado que "aunque somos jóvenes, hemos conseguido algo que ningún equipo español había logrado antes: clasificarnos para una competición en la que solo participan ocho equipos de todo el mundo", y ha añadido que "está siendo un camino lleno de dificultades, pero también una oportunidad única para aprender, crecer como equipo y aplicar en un proyecto real y ambicioso todo lo que vemos en la universidad".