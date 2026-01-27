Susana Camarero, sobre el absentismo laboral: "No hay empresas competitivas con personas agotadas"

Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, en una imagen de archivo. Jorge Gil / Europa Press

“No hay empresas competitivas con personas agotadas”. Esta es la reflexión que la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha reivindicado en relación con el absentismo laboral.

Así lo ha hecho este martes durante la presentación del Barómetro del bienestar laboral en la Comunitat Valenciana junto al presidente de la CEV, Vicente Lafuente. Un informe que busca "obtener información sistematizada sobre cómo las empresas abordan el bienestar laboral".

En la línea del informe, que ha sido elaborado por primera vez por la patronal valenciana, Lafuente ha alertado de que el absentismo laboral "es el factor que más afecta a la competitividad de las empresas".

"Las bajas por salud mental han aumentado un 175% desde 2015 y se ha pasado de un millón de días perdidos a 9 millones en 2024, que son los últimos datos que manejamos", ha alertado Lafuente.

Es por ello que, a partir del informe elaborado, el presidente de la patronal ha destacado que se trata de "una hoja de ruta para pasar de la intuición al dato y poder evaluar con rigor y protocolos" los problemas que enfrentan los trabajadores de las empresas.

En este sentido, Camarero ha apuntado que este informe tiene que instar a las empresas e instituciones a "actuar desde la prevención y abordar el factor psicológico para avanzar hacia una cultura preventiva".

En cuanto al Barómetro, elaborado por la patronal en colaboración con Key Executive, es un informe que está alineado con los marcos estratégicos europeos, estatales y valencianos que busca "diseñar instrumentos de diagnóstico replicable".

Vicente Lafuente y Susana Camarero durante la presentación. CEV

Enfrentar los riesgos laborales y mantener la competitividad son dos de los objetivos principales de este “punto de partida” que es el informe, el cual analiza el estado psicosocial de las empresas y sus plantillas.

Resultados

En cuanto a los resultados, el Barómetro indica que el 77% de las empresas tienen al menos el 25% de puestos con una carga emocional significativa. Lo que indica que puede existir un subregistro en el diagnóstico de los problemas de salud mental.

En este sentido, existen diferentes factores que condicionan esos problemas de salud mental y absentismo, como por ejemplo, la vida privada (38,7%) o las condiciones laborales (12,9%).

El perfil más afectado por este tipo de bajas se concentra en trabajadores de 25 a 45 años (35,5%) y un 16,1% de participantes atribuyen el perfil mayoritario a las mujeres.

Los factores del absentismo más señalados por las empresas son los factores personales (68%), la falta de motivación y compromiso (52%) y la saturación de la sanidad pública (32%).

El informe también señala que aparece una "renuncia silenciosa" por parte de los trabajadores cuando fallan salario, desarrollo y conciliación.

El estudio concluye que el bienestar laboral es necesario pero no suficiente para reducir el absentismo, sino que se necesitan cambios estructurales en la organización del trabajo, la calidad del empleo y la gestión del retorno tras la baja, ya que el absentismo es multicausal.

El barómetro también ha puesto el foco en la "saturación del sistema sanitario" y recomienda reforzar el protagonismo de las mutuas en el Sistema Público de Salud, para que colaboren en la recuperación de los trabajadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.