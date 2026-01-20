Luis, empresario, solo trabaja 15 días al mes gracias a la IA: "Reduce la carga un 80%. Nadie estudió para copiar un Excel"

La llegada de la Inteligencia Artificial a España sigue en aumento: más del 20% de las empresas de más de diez empleados la utiliza. También más del 13% de las pequeñas.

En pleno debate sobre la reducción de jornada a 37,5 horas, esta tecnología abre la puerta a un nuevo modelo laboral. "Se puede automatizar el 80% del trabajo de oficina sin conocimientos técnicos", explican expertos.

De hecho, Luis Canelo, empresario, solo trabaja 15 días al mes gracias a la IA. "Hay una nueva corriente empresarial basada en el Vibe Coding que reduce notablemente el trabajo rutinario. La IA va mucho más allá y nos permite trabajar solo 14 días al mes manteniendo la productividad completa", detalla.

El también experto en automatización, explica: "Estamos ante el fin de la era en la que el humano hacía de robot. Hoy, herramientas de programación por intuición permiten reducir la carga laboral un 80% eliminando la burocracia repetitiva".



El empresario ha documentado cómo ha logrado reducir su jornada de 10 horas diarias a trabajar medio mes, delegando la gestión en sistemas autónomos.

"Existe un error de concepto: la gente teme que la IA le quite el trabajo, cuando lo que viene a quitar es la parte robótica del trabajo. Nadie estudió para copiar datos de un Excel", apunta el experto.



Según sus datos, el 80% de las tareas administrativas de una pyme son automatizables "hoy mismo mediante el Vibe Coding", una técnica que democratiza la tecnología para perfiles no técnicos.

Canelo advierte de una nueva realidad laboral: "La IA no te quitará el trabajo, pero una persona que sepa de IA sí".

Bajo esta premisa, la formación ejecutiva se vuelca cada vez más en enseñar a directivos a usar estas herramientas para centrarse en lo único que la IA no puede hacer: pensar, crear y vender.