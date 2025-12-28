Jorge (37), empresario, monta supermercados Charter desde cero: "Tengo 8 y este año voy a facturar más de 20 millones"

Jorge ha encontrado su hueco en el mercado. Y nunca mejor dicho. A sus 37 años y después de trabajar en la empresa valenciana Consum entre 2011 y 2017, decidió dar un giro a su vida profesional y convertirse en empresario.

Algunos pueden pensar en montar un negocio nuevo o en ofrecer sus servicios. Jorge optó por construir supermercados Charter. Desde entonces ya ha conseguido montar ocho supermercados, y asegura que gracias a ellos va a poder cerrar 2025 con "más de 20 millones de euros facturados".

Pero su negocio no acaba ahí. A un mago los niños le piden que revele sus trucos, y a Jorge se lo piden los inversores. Para ellos, ha dado con la solución: "Les monto los supermercados desde cero sin invertir ni un euro propio". "El local puede costar cerca de 600.000 euros, y entre dos y cuatro años después se puede rentabilizar", asegura.

El camino, como suele ocurrir, no ha sido sencillo. Recuerda Jorge su paso por Consum: "Al final me salí y monté mis propios supermercados", explica. Cabe recordar que los Charter son locales franquiciados. Así, después de ocho años, presume Jorge de sus ocho supermercados.

Se trata de un modelo de negocio que, según ha comprobado el propio empresario, es completamente rentable. Por ello son muchos los inversores de diversos lugares del mundo los que ya se interesan y quieren tener uno propio. Y añade: "Tengo clientes hindúes, rusos, ucranianos, armenios...".

De casualidad topó con otra línea de negocio que ahora explota: "Un cliente quería un Charter mío, por algunas razones no se pudo y montamos uno para él", relata.

"El cliente encontró el sitio y demás, pero nosotros llevamos todo el tema de negociación con Consum", añade. Esto tiene una razón: para montar un Charter "debes venir del entorno de Consum o tener ya algún supermercado", explica.

Así, subraya que la "alta demanda" ha hecho que se convierta en una tarea "complicada" el abrir un Charter. "Cada vez hay más interesados", añade.

Sobre todo cuando es tan sencillo como poner el dinero y obtener el supermercado. Destaca Jorge que su función al montar supermercados para inversores es sencilla: "Montamos el local, llevamos la gestión y formamos al personal en mis centros".

"El dinero sale todo de su bolsillo. Nosotros cobramos por la obra y la gestión, pero el resto lo llevan todo los inversores", explica Jorge. "Funciona como si fuese una asesoría", detalla.

De esta forma, lo que empezó como una "prueba piloto" de este empresario valenciano ya se ha convertido en "un negocio recurrente". "Tengo ocho supermercados, pero ya hemos reformado 15 o 16", apunta.

Con una inversión inicial de 600.000 euros para el local y una paciencia de entre dos y cuatro años, el inversor verá beneficios. Según Jorge, es el tiempo que se tarda en rentabilizar el negocio. "De cara a inversores es un modelo bastante recurrente", añade.

"Simplemente hay que buscar un local de 600 metros cuadrados y adecuarlo", explica Jorge. Esto, calcula, suele costar entre 500 y 600.000 euros. Además, Consum "pide un aval de 120.000 euros", aunque por otro lado es bastante generoso: "El stock inicial, que cuesta entre 70 y 80.000 euros, te lo financia a uno o dos años".