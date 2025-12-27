Augusto, asesor inmobiliario, sobre los precios del alquiler: "La gente se empieza a pensar si pagar 1.000€ por una casa"

No todo el mundo comparte la misma visión sobre la situación de la vivienda en la ciudad de Valencia. Informes como los elaborados por Idealista reflejan que las subidas del precio del alquiler son mayores cada mes; sin embargo, algunos discrepan con esa realidad.

Es el caso de Augusto, asesor inmobiliario en Valencia, que considera que el mercado inmobiliario de la ciudad vive actualmente una tendencia muy diferente, incluso llega a cuestionar si continuarán incrementando los precios.

"La gente se empieza a plantear si pagar 1.000 o 1.200 euros por alquilar una vivienda", explica en sus redes sociales.

Concretamente, el asesor apunta a los precios de las viviendas del centro de Valencia, donde se encuentran los inmuebles más caros de la ciudad. "Lo que pasa es que en el centro de Valencia los alquileres por más de 1.000 euros están teniendo mucha menos demanda", asegura.

Es por ello que alerta y comparte una reflexión sobre aquellas personas que buscan arrendar una casa en el centro. "La gente se está pensando más en alquilar lo que son viviendas entre 1.000 y 1.200 euros", detalla.

La consecuencia directa del fenómeno que subraya Augusto es el crecimiento de otros espacios urbanos colindantes a la ciudad, que ya tiene poco espacio para nuevas viviendas y donde los precios están disparados.

Una de esas nuevas zonas son las áreas metropolitanas, que también cuentan con saturación de viviendas, y las afueras de la ciudad.

En la actualidad, según el último informe del portal web de viviendas, el precio medio del metro cuadrado del alquiler en Valencia se sitúa en 13,5 euros por m2.

Sin embargo, en la ciudad de Valencia el precio es todavía mayor. Con una media de 15,5 euros por metro cuadrado, algunas zonas en pleno centro superan con creces esa cifra. Es el caso de Ciutat Vella 19,6 €/m2 o L'Eixample 18,3 €/m2.

Si la tendencia provocará un descenso generalizado de los precios, Augusto lo desconoce. Sin embargo, la realidad es que el coste del alquiler sigue en aumento y cada vez es más difícil para los valencianos acceder a una vivienda.