El Congreso Nacional de Clústeres 2025 reivindica su importancia para "conectar ciencia e industria" en España

Los clústeres se "consolidan" como la herramienta "más eficaz para conectar ciencia e industria, conocimiento y empresa, y para impulsar la innovación aplicada en España". Con este mensaje ha cerrado sus sesiones el Congreso Nacional de Clústeres 2025, celebrado en Valencia.

Un acto en el que intervinieron la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Marian Cano; la directora general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, Teresa Parejo y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat, Felipe Carrasco.

También estuvieron presentes el subdirector de Valencia Innovation Capital, Arturo Castelló; y el presidente de la Federación Nacional de Clústeres (Clusters.es), Daniel González-Bootello.

En su ponencia final, el presidente de Clusters.es destacó que "la ventaja competitiva actual no reside tanto en el conocimiento acumulado como en la capacidad de compartirlo eficazmente".

Subrayó que, en un contexto donde las tecnologías se democratizan y la inteligencia artificial nivela capacidades, los clústeres son "generadores profesionales de capital relacional" y se han convertido en la infraestructura invisible que desbloquea la innovación "cuando se atasca entre la visión científica y la realidad industrial".

La federación defendió que esta capacidad de traducción y coordinación es la que permite que empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones "trabajen bajo una lógica compartida sin perder su esencia, superando una de las principales barreras históricas del sistema español de innovación".

El congreso concluyó que España necesita fortalecer de manera estratégica este capital relacional, pues constituye el pegamento operativo entre dos mundos que, aunque complementarios, siguen funcionando con dinámicas diferentes.

Durante el encuentro, González puso de relieve que el país necesita "acelerar la transferencia de conocimiento, facilitar el acceso de las pymes a proyectos de innovación y fomentar la simplificación del sistema".

La federación defendió que, tal como ya ocurre en numerosos territorios, los clústeres actúan como traductores profesionales que resuelven a diario el camino al que se enfrentan las empresas cuando buscan con quién innovar, qué instrumentos utilizar o cómo formular un proyecto de I+D+I aplicable y viable.

En este sentido, el congreso apuntó que España cuenta ya con una red madura de clústeres que ejerce esta función con resultados contrastados, por lo que "la prioridad ahora debe ser reconocer formalmente su papel, invertir en fortalecerla y utilizarla estratégicamente dentro de la política industrial y científica del país".

La federación instó a que la estrategia nacional incorpore esta visión y que la alianza entre ciencia e industria encuentre en los clústeres un aliado estable, reconocido y bien articulado. La jornada concluyó con una invitación a profundizar en esta colaboración.

Para Clusters.es, el futuro de la competitividad industrial española no puede construirse sobre estructuras aisladas, sino sobre puentes sólidos capaces de soportar la velocidad y la complejidad de los desafíos actuales.

"Los clústeres están preparados para ser la infraestructura relacional de la innovación española", concluyó.