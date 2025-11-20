Antonio, asesor financiero, sobre cómo invertir sin ser un experto: "Puedes ganar un 3% de rentabilidad a corto plazo"

En un entorno económico marcado por tipos bajos y alta volatilidad bursátil, muchos pequeños inversores buscan alternativas seguras para rentabilizar sus ahorros. No quieren asumir riesgos elevados, pero sí desean algo más que dejar el dinero en la cuenta.

Antoni Rebull, asesor financiero y director de Renta 4 en Cullera, advierte que se están gastando "billones" en inteligencia artificial, pero que monetizar esa inversión será complicado.

Así lo ha señalado en una entrevista en À Punt, donde destaca que algunas empresas tecnológicas cotizan a "cuarenta o cincuenta veces los beneficios futuros" con casos extremos como Tesla a más de 120 veces.

Estas valoraciones tan exigentes le hacen ser especialmente prudente ante una posible sobrevaloración en el sector tecnológico.

Pero, en cuanto a los consejos para los inversores y, especialmente, para los ahorradores más conservadores, Rebull aconseja optar por renta fija en lugar de lanzarse a invertir en IA sin garantías.

Y es que, para el asesor y experto en bolsa, "invertir a largo plazo reduce mucho el riesgo, con rentabilidades históricas del 11% de media por décadas". Sin embargo, para quienes buscan estabilidad a corto plazo, la renta fija se presenta como una atractiva opción

"Se pueden obtener rentabilidades del 2,5% o 3% en fondos que invierten en bonos del tesoro o bonos corporativos con duraciones de entre uno y tres años", asegura

Según él, estos productos ofrecen más que los depósitos tradicionales y tienen muy poca volatilidad, lo que los convierte en una opción atractiva para perfiles cautos.

Con este planteamiento, Rebull sitúa una alternativa realista para los pequeños inversores que desean rentabilidad sin asumir una exposición excesiva a la alta tecnología o a la especulación bursátil.

Caída del Ibex 35

En cuanto a la caída del Ibex 35, el experto en bolsa asegura que con tipos de interés al 4%, "el entorno era muy propicio para la banca"; pero con niveles del 2% o menos, "la situación cambia por completo".

Rebull considera que los descensos de las pasadas tres jornadas "son inherentes al funcionamiento del mercado", especialmente en un momento en que vuelven a surgir interrogantes sobre el potencial real de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial".

A ello, añade que el sector financiero, que supone casi un 30% del Ibex 35, encara un contexto "menos ventajoso al desaparecer el impulso que le proporcionaban los tipos elevados". El analista recuerda que las bolsas "siempre se adelantan a las expectativas".