Vicente Lafuente (CEV), sobre el diálogo social del Gobierno: "Legisla con reales decretos, nos sentimos intimidados"

El nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha criticado el diálogo social a nivel estatal porque "no se puede legislar a través de reales decretos" y ha subrayado que quienes "defienden a las empresas" se sienten "intimidados".

Así se ha expresado Lafuente, que fue proclamado presidente de la patronal valenciana la pasada semana, durante su intervención en un encuentro organizado por la Cadena Ser.

En concreto, el presidente de la CEV ha apuntado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Me duele muchísimo, más que los reales decretos de la ministra, cuando se arroga el buenismo de que ella es quien defiende a la clase trabajadora".

Además, ha destacado que son "los empresarios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas", quienes están "en el día a día con los propios trabajadores, los que nos preocupamos por las personas".

Además, Lafuente ha subrayado la necesidad de "generar salud" en las empresas y abordar cuestiones que afectan a su competitividad como los horarios y el absentismo desde el consenso.

"Nos estamos haciendo trampas al solitario en el diálogo social a nivel nacional. Cuando viene un partido que escora a la izquierda, llega otro y escora a la derecha", ha comentado el sucesor de Salva Navarro.

El presidente de la CEV ha señalado que "hay diferentes diálogos sociales" a nivel Comunitat Valenciana y ha remarcado que "a nivel estatal debemos dar una vuelta tremenda".

"No se puede legislar a través de real decreto. Nos sentimos intimidados en este momento los que defendemos empresas. No se puede tratar igual a las empresas del IBEX que a las pequeñas y medianas" en cuestiones como los horarios y la reducción de jornada, ha defendido.

Lafuente ha criticado que "desde el Gobierno dicen" que la CEOE no se ha sentado a dialogar. "Hemos hecho propuestas y, al final, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí que nos hemos sentado y vamos a estar siempre en todas las mesas de negociación que haya", ha aseverado.

Sobre si siente animadversión por Díaz, Lafuente ha remarcado que "democracia es esforzarte en intentar entender a quien piensa diferente como tú, intentar llegar a acuerdos. Yo, una persona que no intenta llegar a acuerdos, a mí me cuesta".

"Yo creo que hay que respetarla por la lealtad institucional que tenemos, hay que respetarla muchísimo porque la han elegido los ciudadanos, pero sinceramente creo que se equivoca mucho no teniendo en cuenta a todo el empresariado", ha comentado.

"Estabilidad"

Con respecto a la posición de la patronal valenciana tras los movimientos de la Generalitat, ha asegurado que "la CEV necesita estabilidad en la sociedad porque detrás de nosotros hay inversiones".

El presidente de la CEV ha puesto el foco en las partidas para la dana de los Presupuestos de la Generalitat y ha advertido que "nos jugamos mucho en este momento sobre todo en las zonas más afectadas".

"No hubiera estado mal una altura de miras y por lo menos una aprobación de presupuestos y luego que debatieran si ir a elecciones o no", ha señalado.

"Parece que va a haber una candidatura y lo único que pedimos es que, sea lo que sea, por favor que den estabilidad a la economía y a la sociedad. No queremos más guerras. Esta polarización no nos gusta a nadie y nos hace daño, por lo tanto por favor centrémonos en la sociedad", ha remarcado.

Economía "polarizada"

Sobre cómo ve la situación de la economía, Lafuente cree que "en cifras va bien" pero se está dando "una polarización de la economía".

Según él, se contrapone el crecimiento de las grandes empresas con que "la pequeña y microempresas sobre todo y los autónomos están entrando en una fase de precarización importante".

Lafuente se ha referido a problemáticas como la falta de relevo generacional, especialmente en el sector agrícola, y la necesidad de potenciar la formación.

Sobre si los trabajadores están viéndose beneficiados por el crecimiento económico, Lafuente ha subrayado que empresarios y sindicatos están cerca en su visión de una "sociedad igualitaria, sostenible medioambientalmente".

En su intervención, Lafuente también ha puesto el foco en que "la falta de motivación" de las personas jóvenes supone un "problema grande".

"Me preocupan muchísimo los casos de absentismo, pero también me preocupan aún más los casos de baja por depresión de gente menor de 30 años que está aumentando de una manera exponencial", ha señalado.