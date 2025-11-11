Dos de las ciudades más demandadas de España para alquilar están en Valencia: hay pisos desde 650 euros

Cada vez es más complicado encontrar un piso en las grandes ciudades. Los altos precios y la saturación del mercado inmobiliario han hecho que esa demanda se haya trasladado a otros espacios de la provincia.

De todos ellos, la periferia se ha establecido como el área urbana que ha permitido el desahogo de esta presión inmobiliaria del alquiler fuera de las capitales de provincia. En Valencia, las que más reciben esa demanda han sido Torrent y Paterna.

Ambas se encuentran entre las localidades de España con mayor demanda relativa en términos de alquiler, mientras que Valencia y Alicante se quedan por debajo del top 50.

Así se desprende del ranking elaborado por el portal web de vivienda Idealista, el cual muestra las poblaciones que presentan mayor demanda relativa de alquiler. Y es que, mientras Valencia se encuentra en el puesto número 54, Torrent y Paterna ocupan los lugares 23 y 25 respectivamente.

En la clasificación, la capital del Turia también es superada por la localidad de Moncada, que ocupa el puesto número 44, por Puerto de Sagunto, en el lugar número 47, y por Gandía, que se sitúa justo por encima de Valencia en el puesto 53.

Después de la ciudad, en cuanto a la provincia, también aparecen más localidades valencianas como Cullera (89), Oliva (97), Alboraya (103) o Canet d'En Berenguer (119).

En concreto, la primera población en la lista de la Comunitat Valenciana es Torrent, con un precio medio de alquiler de 1.263 euros mensuales y ocupa la posición 23 a nivel nacional.

Mientras, en la posición 25 está Paterna, con una renta media mensual de 1.609 euros al mes, y Castelló de la Plana, con un alquiler medio de 785 euros, aparece dos puestos más abajo.

Pese a que los precios medios de ambas ciudades superan los 1.000 euros de media e incluso, en el caso de Paterna, los 1.500 euros mensuales.

Pero, también en ambas es posible encontrar oportunidades para alquilar a un módico precio. En Paterna, se pueden encontrar opciones y viviendas desde los 650 euros mensuales, mientras que en Torrent hay casas desde los 850 euros al mes.

Resto de poblaciones

Alcoi (Alicante) es la número 32 de las poblaciones con más demanda relativa de España y registra un alquiler medio de 611 euros mensuales. En el puesto 44 está Moncada, con una renta mensual de 996 euros.

Elche (Alicante) es la siguiente localidad de la Comunitat Valenciana entre las más demandadas, con la posición 46 y un alquiler de 897 euros, seguida en el puesto 47 por Puerto de Sagunto, donde el arrendamiento medio es de 915 euros. Gandía ocupa el puesto 53, con un alquiler de 811 euros de media al mes.

Es en el puesto 54 donde finalmente aparece la capital, Valencia, que registra ya un alquiler medio de 1.358 euros al mes. Y en el lugar 59 aparece la ciudad de Alicante, con una renta mensual de 1.171 euros.